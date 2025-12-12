U kući gdje se muškarac raznio bombom su i djeca

Jutros je muškarac (51) izgubio život u eksploziji bombe koju je sam aktivirao u svojoj kući nadomak Surčina.

Jutros oko 8:45 eksplodirala je bomba u kući iza mene. Kao što su mediji izvještavali, došlo je do eksplozije, a kako smo saznali, preminuo je muškarac koji živi u ovoj kući, D. M. (51) koji je sam aktivirao bombu.

Za sada se ne zna razlog, a odmah nakon poziva policiji i Hitnoj pomoći oni su izašli na lice mjesta. Hitna pomoć mogla je samo da konstatuje smrt.

Teren je sada raščišćen i na licu mjesta nema nadležnih službi. Na kući su primjetna razbijena stakla i otvorena vrata terase.

"Jedan zabrinuti komšija je u prolazu rekao da se u kući nalaze deca preminulog", kaže Mitić, piše Kurir.