Labubu odlazi u zaborav: Stigla nova plišana opsesija

Nakon što su Labubu lutkice postale globalni fenomen i završile na torbama zvijezda poput Rijane i Kim Kardašijan, na modnoj sceni pojavio se novi konkurent koji prijeti da preuzme tron – Mirumi.

Mirumi je mali plišani robot u obliku lenjivca, zamišljen kao dekoracija za torbu koja izgleda nježno, stidljivo i istovremeno pravi društvo svom vlasniku. Kad god ga pomazite, on reaguje – zahvaljujući senzorima, motorima i pametnom algoritmu skrivenim ispod mekane površine.

Proizvodi ga japanska kompanija Iukai Engineering, a ime „Mirumi“ je spoj riječi za „sat“ i „plišanu životinju“. Ima dvije „ruke“ kojima se hvata za kaiš torbe, lagano se pomjera čak i kada oko njega nema nikakvog dešavanja, a kada čuje neki zvuk – nježno okrene glavu, pa je spusti kao da se stidi. Ne razumije govor, ali registruje ton i reaguje na prisustvo ljudi u blizini.

Na društvenim mrežama već ga zovu „novom Labubu igračkom“, a mnogi vjeruju da će postati sljedeći veliki trend.

Cijena i kada stiže

Iako izgleda preslatko, Mirumi definitivno nije „sitnica“. U pretprodaji košta 125,50 evra preko Kickstartera, a prve isporuke planirane su za maj sledeće godine. Ako propustite početnu kampanju, procjenjuje se da će redovna cijena u maloprodaji biti oko 150 dolara, piše Blic Biznis.

Mirumi stiže u tri boje: slonovača, roze i siva, a široka dostupnost očekuje se od aprila 2026, piše Biz portal.