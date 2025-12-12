Logo
Large banner

Labubu odlazi u zaborav: Stigla nova plišana opsesija

12.12.2025

13:35

Komentari:

0
Лабубу одлази у заборав: Стигла нова плишана опсесија
Foto: The Wall Street Journal/Jutjub

Nakon što su Labubu lutkice postale globalni fenomen i završile na torbama zvijezda poput Rijane i Kim Kardašijan, na modnoj sceni pojavio se novi konkurent koji prijeti da preuzme tron – Mirumi.

Mirumi je mali plišani robot u obliku lenjivca, zamišljen kao dekoracija za torbu koja izgleda nježno, stidljivo i istovremeno pravi društvo svom vlasniku. Kad god ga pomazite, on reaguje – zahvaljujući senzorima, motorima i pametnom algoritmu skrivenim ispod mekane površine.

Proizvodi ga japanska kompanija Iukai Engineering, a ime „Mirumi“ je spoj riječi za „sat“ i „plišanu životinju“. Ima dvije „ruke“ kojima se hvata za kaiš torbe, lagano se pomjera čak i kada oko njega nema nikakvog dešavanja, a kada čuje neki zvuk – nježno okrene glavu, pa je spusti kao da se stidi. Ne razumije govor, ali registruje ton i reaguje na prisustvo ljudi u blizini.

Вакцина

Zdravlje

Amerikanci izdaju upozorenje ''crna kutija'' na vakcine protiv korone?

Na društvenim mrežama već ga zovu „novom Labubu igračkom“, a mnogi vjeruju da će postati sljedeći veliki trend.

Cijena i kada stiže

Iako izgleda preslatko, Mirumi definitivno nije „sitnica“. U pretprodaji košta 125,50 evra preko Kickstartera, a prve isporuke planirane su za maj sledeće godine. Ako propustite početnu kampanju, procjenjuje se da će redovna cijena u maloprodaji biti oko 150 dolara, piše Blic Biznis.

Mirumi stiže u tri boje: slonovača, roze i siva, a široka dostupnost očekuje se od aprila 2026, piše Biz portal.

Podijeli:

Tag:

Labubu

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Американци издају упозорење ''црна кутија'' на вакцине против короне?

Zdravlje

Amerikanci izdaju upozorenje ''crna kutija'' na vakcine protiv korone?

3 h

0
Усаглашена одлука о усвајању другог ребаланса буџета Српске

Republika Srpska

Usaglašena odluka o usvajanju drugog rebalansa budžeta Srpske

3 h

0
У уторак поново о канцеларији главног преговарача са ЕУ

BiH

U utorak ponovo o kancelariji glavnog pregovarača sa EU

3 h

0
Балијагић осуђен на још 14.5 година затвора због других кривичних дјела

Hronika

Balijagić osuđen na još 14.5 godina zatvora zbog drugih krivičnih djela

3 h

0

Više iz rubrike

Еспресо за марку у Цазину

Ekonomija

Dok cijene kafe divljaju, espreso se ovdje može popiti za marku

5 h

0
Фотографија приказује сипање горива у аутомобил, на бензинској пумпи

Ekonomija

Poznate nove cijene goriva

5 h

0
Хрвати све више гомилају готовину: Стручњаци откривају разлог

Ekonomija

Hrvati sve više gomilaju gotovinu: Stručnjaci otkrivaju razlog

7 h

0
Лидл завршио још један објекат у БиХ

Ekonomija

Lidl završio još jedan objekat u BiH

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

06

Opasnost od povreda: Igračka povučena sa tržišta BiH

16

58

Nezapamćena nesreća: Autom probila stakleni zid i uletjela u bazen u kojem su bili plivači

16

50

Kojić: O prijedlogu zakona o VSTS bez analize i mišljenja stručne javnosti

16

36

Seks-bomba na poligrafu: Konačno otkrila pravu istinu o svojim grudima

16

33

Sve o meču Partizan - Crvena zvezda: Derbi koji može mnogo da odluči

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner