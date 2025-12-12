Logo
Large banner

Amerikanci izdaju upozorenje ''crna kutija'' na vakcine protiv korone?

Izvor:

B92

12.12.2025

13:27

Komentari:

0
Американци издају упозорење ''црна кутија'' на вакцине против короне?

Američka Administracija za hranu i lekove (FDA) planira da stavi najozbiljnije upozorenje "crna kutija" na vakcine protiv korona virusa, saopštili su izvori upoznati sa planovima agencije.

Upozorenje "crna kutija" koristi se kada lijek ili vakcina nosi ozbiljne rizike po život ili zdravlje, a FDA ga koristi da informiše pacijente i lekare o potencijalnim opasnostima, piše "CNN".

slot aparati kocka pixabay

Hronika

Prokockao pare pa počeo da lupa po kasinu

Plan je još uvijek u fazi razmatranja i nije finalizovan, a nije jasno da li će se odnositi na sve vakcine protiv korona virusa ili samo na mRNK verzije, koje koriste kompanije Fajzer i Moderna.

Zvaničnici FDA navode da se bezbjednost vakcina strogo prati i da je milijardama doza distribuiranih širom svijeta prijavljen vrlo mali broj ozbiljnih neželjenih efekata.

Moderna i Fajzer su u septembru ponovile da njihovi preparati ostaju bezbjedni i efikasni, uključujući i kod djece i trudnica.

Međutim, kritičari, uključujući bivše komesare FDA i stručnjake za javno zdravlje, izrazili su zabrinutost zbog nedostatka transparentnosti i naučnih dokaza koji bi opravdali ovakvo upozorenje.

муп републике српске полиција српске полиција рс

Gradovi i opštine

Oglasio se MUP Srpske: Nema razloga za uznemirenost

Oni ističu da bi potencijalno alarmantne poruke mogle da smanje povjerenje u vakcinaciju i da bi dovele do smrti.

FDA se posebno fokusirala na rijetke neželjene efekte poput miokarditisa kod adolescenata i mladih odraslih, ali podaci pokazuju da je većina pogođenih pacijenata potpuno oporavljena.

Agencija je proširila informacije o riziku na širi starosni raspon, dok istraživanja pokazuju da su vakcine u značajnoj mjeri smanjile hospitalizacije i smrtne slučajeve povezane sa koronom.

Zvaničnici FDA kažu da još uvijek prikupljaju podatke i da je svaki korak pažljivo razmatran, dok spoljni stručnjaci pozivaju na javni pregled naučnih dokaza prije nego što se upozorenje objavi.

Podijeli:

Tagovi:

korona virus

Kovid

Kovid 19

vakcine

Upozorenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

У уторак поново о канцеларији главног преговарача са ЕУ

BiH

U utorak ponovo o kancelariji glavnog pregovarača sa EU

3 h

0
Усаглашена одлука о усвајању другог ребаланса буџета Српске

Republika Srpska

Usaglašena odluka o usvajanju drugog rebalansa budžeta Srpske

3 h

0
Балијагић осуђен на још 14.5 година затвора због других кривичних дјела

Hronika

Balijagić osuđen na još 14.5 godina zatvora zbog drugih krivičnih djela

3 h

0
Амер Хирош у дресу Борца и наредне сезоне

Fudbal

Amer Hiroš u dresu Borca i naredne sezone

3 h

0

Više iz rubrike

Вирус "супергрипа" регистрован и у Румунији

Zdravlje

Virus "supergripa" registrovan i u Rumuniji

4 h

0
Како препознати анемију код жена?

Zdravlje

Kako prepoznati anemiju kod žena?

5 h

0
Срчани удар ''удовица'' је најопаснији: Ако се не реагује одмах, исход је фаталан

Zdravlje

Srčani udar ''udovica'' je najopasniji: Ako se ne reaguje odmah, ishod je fatalan

6 h

0
Који витамини и минерали најбоље д‌јелују заједно

Zdravlje

Koji vitamini i minerali najbolje d‌jeluju zajedno

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

06

Opasnost od povreda: Igračka povučena sa tržišta BiH

16

58

Nezapamćena nesreća: Autom probila stakleni zid i uletjela u bazen u kojem su bili plivači

16

50

Kojić: O prijedlogu zakona o VSTS bez analize i mišljenja stručne javnosti

16

36

Seks-bomba na poligrafu: Konačno otkrila pravu istinu o svojim grudima

16

33

Sve o meču Partizan - Crvena zvezda: Derbi koji može mnogo da odluči

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner