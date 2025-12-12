Srčani udar ''udovica'' je najopasniji: Ako se ne reaguje odmah, ishod je fatalan

Srčani udar poznat kao "udovica" nastaje kada krvni ugrušak potpuno blokira lijevu prednju silaznu (LAD) arteriju, jednu od glavnih arterija srca.

Ova vrsta srčanog udara je među najopasnijim i ima ozbiljne posljedice.

Medicinski naziv za srčani udar "udovica" je akutni infarkt miokarda sa elevacijom ST-segmenta (STEMI). Ovo je najteži oblik srčanog udara, jer je glavna koronarna arterija koja snabdijeva srce krvlju potpuno blokirana.

U tom trenutku je potrebno hitno otvoriti krvni sud ili izvršiti koronarnu angiografiju.

Bez brze medicinske intervencije, STEMI može biti fatalan.

Šta je tačno srčani udar "udovica"?

Bol ili pritisak u grudima su najčešći simptomi ovog srčanog udara. Do toga dolazi kada se blokada formira na početku LAD arterije, prekidajući protok krvi do velikog dijela srca, posebno do njegovog prednjeg zida.

U roku od nekoliko minuta od blokade, srčani mišić može postati ozbiljno oslabljen ili prestati da radi. Ako se protok krvi brzo ne obnovi, dio srčanog mišića može nepovratno da odumre.

Većinu srčanih udara uzrokuje koronarna arterijska bolest (KAB), kada se plak bogat holesterolom nakuplja u arterijama. Ovo stanje, poznato kao ateroskleroza, sužava krvne sudove i povećava rizik od srčanog udara.

Uzroci

Srčani udari, uključujući i srčane udare "udovice", obično se dešavaju zbog kombinacije načina života i genetskih razloga.

Holesterol i masne plakove vremenom začepljuju arterije i guše krv. Plakovi mogu da puknu, što može dovesti do stvaranja krvnog ugruška koji može blokirati arteriju.

Ko je u riziku od srčanih udara tipa "udovica“?

Veća je vjerovatnoća da ćete imati srčani udar ako:

pušite

gojazni ste

jedete nezdravu hranu

stariji ste od 45 (muškarci) ili 55 (žene) godina

ne vježbate

imate visok krvni pritisak

imate nekontrolisani dijabetes

imajte porodičnu istoriju srčanih bolesti

imate visok nivo lipoproteina (a), vrste masnih čestica, u krvi. Ovo nasljedno stanje se ne otkriva standardnim testovima holesterola.

koristite nedozvoljene stimulanse, kao što su kokain ili metamfetamin

imate autoimuno stanje kao što je reumatoidni artritis ili lupus

pod velikim ste stresom

imate istoriju preeklampsije tj. visokog krvnog pritiska tokom trudnoće

Simptomi srčanog udara "udovica"

Simptomi mogu da variraju, ali najčešći uključuju:

bol u grudima, pritisak ili nelagodnost

kratak dah

brz ili nepravilan rad srca

bol u rukama, ramenima, leđima, vratu ili vilici

vrtoglavica, slabost ili nesvjestica

prekomjerno znojenje

mučnina ili povraćanje

Brz tretman vam može spasiti život. Odmah pozovite Hitnu pomoć.

To je skoro uvek bolje nego da vas neko vozi u hitnu pomoć. Paramedici mogu odmah pokušati da ponovo pokrenu vaše srce ako je stalo.

Liječenje

Osoba koja sumnja da ima srčani udar mora odmah da pozove Hitnu pomoć.

Brzo liječenje može spasiti život.

U bolnici se najčešće koriste sljedeći lijekovi:

aspirin i lijekovi za razrjeđivanje krvi kako bi se spriječilo dalje zgrušavanje

kiseonik i nitroglicerin za bolji protok krvi

trombolitički lijekovi koji rastvaraju ugruške

Operacije i postupci

U bolnici, zdravstveni tim će brzo raditi na deblokiranju vašeg LAD-a.

Mogu izvršiti procedure kao što su:

Koronarna angioplastika i stentovi

Ovaj postupak se može izvesti tokom kateterizacije. Ljekar koristi tanku cijev (kateter) umetnutu u vašu arteriju da bi proširio balon. Ovo širi vašu suženu arteriju i poboljšava protok krvi.

Ljekar takođe može umetnuti metalnu mrežastu cijev, nazvanu stent, kako bi pomogao da arterija ostane otvorena. Ponekad su stentovi obloženi lijekovima koji takođe pomažu da arterija ostane otvorena. Ovaj postupak se naziva i perkutana koronarna intervencija, ili PCI.

Kalemljenje koronarne arterije

Kod ove operacije na otvorenom srcu, hirurg uzima zdrav krvni sud iz drugog dijela vašeg tijela i kalemi ga na mjesto kako bi stvorio zaobilazno rješenje za arteriju koja je blokirana.

Možda ćete je imati kao hitnu operaciju nakon srčanog udara ili je možete imati nekoliko dana kasnije, nakon što se malo oporavite. Takođe se naziva CABG.

Zamjena zaliska

Ako ljekari pronađu problem sa jednim od vaših srčanih zalizaka, možete se podvrgnuti operaciji na otvorenom srcu kako bi se taj problem ispravio.

Hirurg će ukloniti oštećeni zalizak i zamijeniti ga zaliskom napravljenom od sintetičkih materijala ili životinjskog tkiva.

Stopa preživljavanja

Prema studiji iz 2018. godine, "udovički“ srčani udari imaju najveći rizik od smrti, srčane insuficijencije i moždanog udara u poređenju sa drugim oblicima srčanog udara.

Na preživljavanje utiču:

brzina medicinskog odgovora

obim oštećenja srčanog mišića

opšte zdravstveno stanje

prisustvo drugih bolesti (dijabetes, visok krvni pritisak, HOBP, bolesti jetre...)

Prevencija

Rizik od srčanog udara može se smanjiti usvajanjem zdravih životnih navika:

konzumiranje više povrća, voća, integralnih žitarica i nemasnih proteina

izbjegavanje šećera i trans masti

ograničavanje alkohola i prestanak pušenja

redovno vježbanje najmanje 150 minuta nedjeljno

smanjenje stresa i održavanje zdrave tjelesne težine

Ljekari mogu preporučiti lijekove za snižavanje krvnog pritiska i holesterola, ali o svakoj terapiji, uključujući aspirin, trebalo bi prethodno razgovarati sa ljekarom.

Zaključak

Srčani udar tipa "udovica" se dešava kada je ključni krvni sud – lijeva prednja silazne arterija – blokiran.

LAD obezbjeđuje oko 50% krvi vašem srcu. Ova vrsta srčanog udara ima veći rizik od smrti.

Simptomi su isti kao i kod bilo koje druge vrste srčanog udara. Ako vi ili neko sa kim ste u kontaktu pokazuje simptome srčanog udara, odmah potražite hitnu medicinsku pomoć.

Ljekari mogu da urade procedure za otklanjanje blokade i da vas započnu sa programom za sprečavanje budućih srčanih problema, piše "webmd".