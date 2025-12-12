Logo
Žena zarobila i mjesecima mučila muža: Pobjegao bos iz psećeg kaveza

12.12.2025

10:17

Komentari:

0
Жена заробила и мјесецима мучила мужа: Побјегао бос из псећег кавеза

Belgijanka (47) Ana B. optužena je da je mjesecima mučila, tukla i zarobila svog supruga, koji je u teškom stanju uspio da pobjegne iz psećeg kaveza i potraži pomoć kod komšije.

Tužilaštvo traži osam godina zatvora, a presuda se još očekuje.

Žena se od utorka nalazi pred sudom pod teškim optužbama da je mjesecima zlostavljala i zatočila vlastitog supruga. Muškarac je u martu 2025. godine uspio da pobjegne iz psećeg kaveza – bio je bos, pothranjen i teško povrijeđen – te je kod komšije zatražio pomoć. Tužilaštvo za Anu B. traži kaznu zatvora u trajanju od osam godina.

Prema optužnici, žena je supruga više puta udarala različitim predmetima, zaključavala ga i uskraćivala mu hranu i osnovnu medicinsku njegu. Muškarac je bio primoran da čisti izmet oko 60 čivava, bos, koristeći samo dezinfekciono sredstvo. Kako bi kontrolisala njegovo kretanje, optužena je u kući postavila nadzornu kameru. Tužioci tvrde da se radi o „čistom ropstvu“

Dramatičan bijeg u posljednjem trenutku

Na sudu je izneseno da je muškarac više puta bio lišen slobode – zaključavan u vrtnoj kućici, podrumu i psećem kavezu. Samo dva sedmice prije bijega, optužena ga je, prema tvrdnjama tužioca, polila kipućom vodom. Uprkos teškom stanju, prepoznao ga je komšija i odmah obavijestio policiju.

Kada su službe stigle, žena je pokušala da umanji ozbiljnost slučaja tvrdeći da je njen suprug depresivan. Međutim, situacija se promijenila kada je u vozilu hitne pomoći pokušala da žrtvu nagovori da ćuti. Tada su medicinari reagovali, a policija je uhapsila optuženu.

Video dokazi i godina dana brutalnog zlostavljanja

Tokom istrage pronađeni su snimci na kojima optužena sama bilježi zlostavljanje – pritom se, prema zapisnicima, smijala. Advokat žrtve istakao je da je njegov klijent preživio gotovo godinu dana teških i sistematskih mučenja i zatražio privremenu odštetu od 10.000 evra.

Optužena je priznala dio radnji, ali, prema tužilaštvu, pokušava da umanji vlastitu odgovornost. Njena advokatica tvrdi da se radi o „potpuno promijenjenoj osobi“ koja sada prima psihološku pomoć.

Presuda tek treba biti donesena, prenosi Feniks.

Tag:

zlostavljanje

