Alarm u ovom gradu: Sve više mladih u bolnici zbog trovanja alkoholom

Zbog akutnog trovanja alkoholom na urgentnom odjeljenju u bolnici u belgijskom gradu Antverpenu godišnje bude primljeno 145 mladih starosti od 10 do 17 godina, pokazuje najnovija studija Univerziteta u tom gradu.

U studiji autorke Hane van Rozendal sa tog univerziteta navodi se da je kod belgijskih tinejdžera ovog uzrasta veća vjerovatnoća od akutnog trovanja alkoholom nego kod njihovih evropskih vršnjaka, prenosi VRT.

Kako je pokazalo istraživanje, u periodu od 2015. do 2021. godine, 145 mladih godišnje primljeno je zbog toga na odjeljenje za intenzivnu njegu.

"Oni su u prosjeku imali 1,95 promila alkohola u krvi, a kod svakog desetog slučaja radilo se o kombinaciji sa upotrebom droge", ukazala je Van Rozendal.

Prema njenim riječima, broj maloljetnika koji bude primljen u bolnicu zbog trovanja alkoholom u Belgiji je veći nego u Italiji i Holandiji, a razlog za to je najvjerovatnije činjenica da Belgijanci mogu da kupe pivo i vino sa 16, a ne sa 18 godina.

U Antverpenu je zbog ove pojave otvorena klinika za liječenje alkoholizma.

Radi sprečavanja ovog problema, Van Rozendal se zalaže za sistem registracije i dokumentovanja slučajeva trovanja alkoholom među adolescentima, što bi olakšalo pružanje primjerenih intervencija i primjenu strategija prevencije.

Ona je takođe zaključila da bi podizanje starosne granice za kupovinu alkohola na 18 godina, kao i uvođenje strožih propisa o reklamiranju alkohola moglo da ima pozitivne efekte.