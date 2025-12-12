Logo
Large banner

Alarm u ovom gradu: Sve više mladih u bolnici zbog trovanja alkoholom

Izvor:

Telegraf

12.12.2025

08:31

Komentari:

0
Аларм у овом граду: Све више младих у болници због тровања алкохолом
Foto: pexels/Chris F

Zbog akutnog trovanja alkoholom na urgentnom odjeljenju u bolnici u belgijskom gradu Antverpenu godišnje bude primljeno 145 mladih starosti od 10 do 17 godina, pokazuje najnovija studija Univerziteta u tom gradu.

U studiji autorke Hane van Rozendal sa tog univerziteta navodi se da je kod belgijskih tinejdžera ovog uzrasta veća vjerovatnoća od akutnog trovanja alkoholom nego kod njihovih evropskih vršnjaka, prenosi VRT.

Радост срећа дјевојка

Zanimljivosti

Danas je najmoćniji dan u godini: Uradite ovo i privući ćete neviđenu sreću

Kako je pokazalo istraživanje, u periodu od 2015. do 2021. godine, 145 mladih godišnje primljeno je zbog toga na odjeljenje za intenzivnu njegu.

"Oni su u prosjeku imali 1,95 promila alkohola u krvi, a kod svakog desetog slučaja radilo se o kombinaciji sa upotrebom droge", ukazala je Van Rozendal.

Prema njenim riječima, broj maloljetnika koji bude primljen u bolnicu zbog trovanja alkoholom u Belgiji je veći nego u Italiji i Holandiji, a razlog za to je najvjerovatnije činjenica da Belgijanci mogu da kupe pivo i vino sa 16, a ne sa 18 godina.

U Antverpenu je zbog ove pojave otvorena klinika za liječenje alkoholizma.

Чување паркинга

Svijet

Žena čuvala parking mužu, ali je pametni automobil "nadmudrio"

Radi sprečavanja ovog problema, Van Rozendal se zalaže za sistem registracije i dokumentovanja slučajeva trovanja alkoholom među adolescentima, što bi olakšalo pružanje primjerenih intervencija i primjenu strategija prevencije.

Ona je takođe zaključila da bi podizanje starosne granice za kupovinu alkohola na 18 godina, kao i uvođenje strožih propisa o reklamiranju alkohola moglo da ima pozitivne efekte.

Podijeli:

Tagovi:

trovanje alkoholom

Antverpen

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Породица дјеца шетња

Savjeti

Pravilo od 10 sekundi može biti spas za roditelje male d‌jece

4 h

0
Орбан упозорава на посљедице одлуке да се трајно замрзну руска средства

Svijet

Orban upozorava na posljedice odluke da se trajno zamrznu ruska sredstva

4 h

0
Оперисана Весна Змијанац

Scena

Operisana Vesna Zmijanac

4 h

0
Огласила се Москва: Финска и Молдавија сустижу вође русофобије

Svijet

Oglasila se Moskva: Finska i Moldavija sustižu vođe rusofobije

4 h

0

Više iz rubrike

Жена чувала паркинг мужу, али је паметни аутомобил "надмудрио"

Svijet

Žena čuvala parking mužu, ali je pametni automobil "nadmudrio"

3 h

0
Орбан упозорава на посљедице одлуке да се трајно замрзну руска средства

Svijet

Orban upozorava na posljedice odluke da se trajno zamrznu ruska sredstva

4 h

0
Огласила се Москва: Финска и Молдавија сустижу вође русофобије

Svijet

Oglasila se Moskva: Finska i Moldavija sustižu vođe rusofobije

4 h

0
Трамп оптужио Зеленског: Одбио је да подржи план САД

Svijet

Tramp optužio Zelenskog: Odbio je da podrži plan SAD

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

09

Dok cijene kafe divljaju, espreso se ovdje može popiti za marku

12

06

Oglasio se direktor ''Evrovizije'' nakon odluke pet zemalja da napuste takmičenje

12

06

Bez podrške Prijedlogu zakona o državnoj imovini

11

59

Ove registarske tablice koštaju kao stan

11

56

Gužve na dva granična prelaza

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner