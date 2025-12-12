Logo
Oglasila se Moskva: Finska i Moldavija sustižu vođe rusofobije

Izvor:

RT Balkan

12.12.2025

08:07

Огласила се Москва: Финска и Молдавија сустижу вође русофобије
Foto: pexels/Lubov Tandit

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova zabilježilo je da se diskriminacija ruskih građana u inostranstvu nastalja. Netolerancija je, prema izvještaju ministarstva, posebno izražena u baltičkim zemljama, SAD i Kanadi.

"Varvarska diskriminacija Rusa, prije svega u Evropi i Sjevernoj Americi, se nastavlja: ​​ranije zabilježena i široko rasprostranjena kršenja njihovih prava se nastavljaju", saopštilo je ministarstvo.

Ministarstvo konstantno posvećuje veliku pažnju pitanjima kršenja prava i sloboda ruskih građana i sunarodnika u inostranstvu i nastoji da brani interese sugrađana u okviru ovlašćenja diplomatskih misija, navodi se u saopštenju, prenosi RT Balkan.

Među najčešćim vidovima ispoljavanja diskriminacije zabilježeno je odbijanje pružanja širokog spektra usluga (obrazovnih, medicinskih, bankarskih itd.), uvođenje mjera protiv ruskih preduzeća, oduzimanje imovine ruskih građana, osuda postupaka ruskih vlasti, isključenje sa sportskih takmičenja i kulturnih događaja i drugi.

Napadi na ruske građane, prijetnje, uvrede, namjerno oštećenje imovine i širok spektar svakodnevne diskriminacije se i dalje bilježe, poručili su u ministarstvu.

Радован Ковачевић

Republika Srpska

Kovačević: "Slučaj Krnjić" ilustracija kako bismo živjeli bez Srpske, čekajući milost Sarajeva

Takođe primjećuju da u nizu zemalja, a prije svega baltičkim državama, Sjedinjenim Državama, Kanadi i Ukrajini, ličnosti ruskog govornog područja koje žele da održe kulturne, jezičke i istorijske veze sa Rusijom i zalažu se za izgradnju konstruktivnih odnosa sa Rusijom izložene su vladinom pritisku i represiji.

"Štaviše, vlasti Litvanije, Letonije, Estonije i Ukrajine nastavljaju da istiskuju ruski jezik iz svih obrazovnih institucija, čime ograničavaju pravo svojih stanovnika da se obrazuju na svom maternjem jeziku", navodi se.

Prijetnja masovnom deportacijom govornika ruskog jezika u baltičkim državama ostaje. Istovremeno, primjećuju da Finska i Moldavija takođe brzo pokušavaju da sustignu "vođe" rusofobije, ograničavajući obrazovanje na ruskom jeziku i uvodeći razne zabrane.

Dokumentuju i incidente u kojima strane vlasti ometaju aktivnosti ruskih novinara ili pojedinaca koji predstavljaju ruske medije. Trend pripreme informativnih kampanja protiv stranih političara i javnih ličnosti koje sarađuju sa ruskim medijima nastavlja se i raste u sferi stranih medija.

"Još jednom naglašavamo: sve takve akcije pokazuju želju Zapada da uništi alternativne tačke gledišta i ometa ostvarivanje jednog od osnovnih prava svojih građana – prava na slobodu izražavanja", zaključili su u ministarstvu.

