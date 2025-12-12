Mladić izboden u leđa na božićnom sajmu

Izvor:
B92
12.12.2025
07:59
Šesnaestogodišnji mladić teško je ranjen nožem u Herfordu, nedaleko od božićnog sajma, dok je napadač, za koga se smatra da je poznat žrtvi, u bjekstvu.
U Herfordu, u nemačkoj pokrajini Severna Rajna–Vestfalija, u napadu nožem teško je povređen 16-godišnjak. Kako je potvrdio portparol policije, incident se dogodio u sporednoj ulici, u blizini božićnog sajma, piše "Špigl".
Prema prvim informacijama, napadač i žrtva su se od ranije poznavali. Osumnjičeni je nakon napada pobjegao i još uvijek je u bjekstvu, a policija zasad ne iznosi dodatne detalje o njemu zbog interesa istrage.
Mladić je zadobio ubodnu ranu u predelu leđa i hitno je prevezen u bolnicu, gde je zadržan na lečenju. Dalje postupanje preuzela je kriminalistička policija nadležna za teška krivična dela, navodi "Špigl", prenosi B92.
