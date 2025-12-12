Redit pokreće žalbu na zabranu društvenih medija za djecu u Australiji

Internet forum Redit pokrenuo je žalbu na najvišem sudu u Australiji protiv zabrane društvenih medija za djecu u zemlji.

Prema novom zakonu koji je stupio na snagu u srijedu, Redit spada u deset platformi društvenih medija koje moraju da zabrane Australijancima mlađim od 16 godina da imaju naloge.

Ostale platforme na koje se odnosi zabrana uključuju Fejsbuk, Instagram, Snepčet i Tik Tok.

Redit je naveo se pridržava zabrane, ali da će u svom slučaju tvrditi da politika ima ozbiljne implikacije po privatnost i politička prava, prenosi Bi-Bi-Si.

- Uprkos najboljim namjerama, ovaj zakon promašuje cilj. Postoje efikasniji načini da australijska vlada ostvari naš zajednički cilj zaštite mladih - naveo je Redit u objavi na svojoj veb stranici.

Redit je ocijenio da zakon uspostavlja nametljive i potencijalno nebezbjedne procese verifikacije odraslima, kao i maloljetnicima, izoluje tinejdžere koji se bave iskustvima zajednice prilagođenim uzrastu i stvara nelogičan mozaik platformi koje su uključene, a koje nisu.

- Za razliku od drugih platformi obuhvaćenih ovim zakonom, velika većina Reditora su odrasli, mi ne prodajemo niti ciljamo oglašavanje djeci mlađoj od 18 godina - navodi se u saopštenju.

Ministarka komunikacija Anika Vels je ranije rekla da vlada neće biti pokolebana pravnim prijetnjama.

- Neće nas zastrašiti velike tehnološke kompanije. U ime australijskih roditelja, ostaćemo čvrsti - rekla je Vels.

U odvojenom slučaju, koji je Viši sud pristao da razmotri sljedeće godine na još uvijek neodređeni datum, dvoje 15-godišnjaka iz Novog Južnog Velsa tvrde da je zabrana društvenih medija neustavna, jer krši "implicitnu slobodu komunikacije o vladinim i političkim pitanjima".