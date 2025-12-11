11.12.2025
22:44
Komentari:0
Rukovodstvo NATO saveza i EU stalno eskalira situaciju i sprema se za sukob velikih razmjera sa Rusijom, saopštila je Ambasada Ruske Federacije u Belgiji povodom izjava generalnog sekretara Alijanse Marka Rutea.
"Nije Moskva, već je rukovodstvo NATO-a i EU strana koja stalno eskalira situaciju i sprema se za sukob velikih razmjera sa našom zemljom. Izjave generalnog sekretara NATO-a Rutea od 11. decembra, da je Alijansa sljedeća meta Rusije i da će rat doći u svaki dom, smatramo krajnje neodgovornim i izuzetno provokativnim", navela je Ambasada u saopštenju.
Ruska diplomatska misija je naglasila da strana u Briselu koja se zalaže za rat nastoji da proda stanovništvu nekontrolisano povećanje vojnih izdataka i militarizaciju ekonomije na račun socioekonomskog blagostanja, prenosi TASS.
U saopštenju se dodaje da se pravdanjem kontinuiranog slanja oružja i opreme ukrajinskim oružanim snagama u povlačenju i na druge načine ometaju napori koje preduzima administracija predsjednika SAD Donalda Trampa da mirno riješi ukrajinsku krizu.
