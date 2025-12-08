Logo
Zaharova: Vašington prvi put dovodi u pitanje širenje NATO-a

Izvor:

SRNA

08.12.2025

19:51

Sjedinjene Države u novoj Strategiji nacionalne bezbjednosti prvi put zvanično dovode u pitanje širenje NATO saveza, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Ona je navela da nekoliko odredbi u američkoj Strategiji ukazuje na ozbiljno preispitivanje principa spoljne politike SAD, što je posebno primjetno u poređenju sa njenom prethodnom verzijom iz 2022. godine.

Zaharova je dodala da prva stvar koja upada u oči jeste revizija prethodnog polaganja nada Vašingtona na hegemoniju i da se u dokumentu eksplicitno navodi da su ranije "američke elite napravile ozbiljne greške u procjenama" i da su "veoma pogrešno i destruktivno polagale nade u globalizam", prenosi "Sputnjik".

"Naravno, vrijeme će pokazati u kojoj mjeri će administracija /predsjednika SAD/ Donalda Trampa moći zaista da uzme u obzir ovu, za samu Ameriku, tešku konstataciju. Ipak, čini se da je u ovom trenutku indikativno i samo priznavanje bankrota globalističkog modela", naglasila je ona.

Zaharova je rekla da je još jedan ključni princip Strategije poziv da se "prekine percepcija NATO-a kao saveza koja se stalno širi".

"Drugim riječima, SAD prvi put navode, ako ne obavezu da neće širiti Alijansu, onda barem zvanično dovode u pitanje njenu vječno agresivnu ekspanzionističku dinamiku", ocijenila je Zaharova.

Prema njenim riječima, objavljena Strategija omogućava traženje zajedničkog jezika o pitanjima strateške stabilnosti sa Rusijom.

Ona je ukazala da je važno pominjanje Rusije u kontekstu panevropske bezbjednosti u novoj Strategiji i da nema poziva na sistemsko obuzdavanje Moskve ili povećanje ekonomskog pritiska.

Zaharova je dodala da se Rusija nada da će nova američka strategija imati otrežnjujući efekat na evropsku stranu za rat.

Bijela kuća je 5. decembra objavila novu Strategiju nacionalne bezbjednosti SAD U u kojoj se poziva Evropu da preuzme odgovornost za sopstvenu odbranu.

U dokumentu se, takođe, navodi da se Bijela kuća ne slaže sa evropskim zvaničnicima koji imaju nerealna očekivanja u vezi sa sukobom u Ukrajini.

