Jordanski kralj poklonio SPC parcelu u blizini mjesta gdje je kršten Isus Hristos

Izvor:

SRNA

08.12.2025

20:08

Јордански краљ поклонио СПЦ парцелу у близини мјеста гдје је крштен Исус Христос
Foto: ATV

Jordanski kralj Abdulah Drugi poklonio je Srpskoj pravoslavnoj crkvi parcelu u blizini svetog mjesta Al-Magtas, gdje je, po predanju, Sveti Jovan krstio Isusa Hrista.

Njegova svetost partijarh srpski Porfirije, koji predvodi delegaciju SPC u posjeti Jordanu, prihvatio je poklon sa velikom radošću i blagodarnošću, te istakao da se kralj Abdulah Drugi ovim činom zlatnim slovima upisao u istoriju SPC, objavljeno je na sajtu SPC.

-спц-вјера-црква-фреске-

Društvo

SPC sutra slavi dan posvećen Svetom Alimpiju Stolpniku

Patrijarha Porfirija i delegaciju SPC je stazom Jovana Krstitelja proveo jordanski princ Gazija bin Muhamed, pokazavši im Ilijino brdo i izvor Svetog Jovana Krstitelja, mjesta uspenja Svetog proroka Ilije i propovijedanja Svetog Jovana, kao i pet drevnih crkava, građenih od 5. do 12. vijeka.

Njegova svetost je potom razgovarao sa kraljem Abdulahom Drugim u kraljevskoj rezidenciji u Amanu.

постављање крста-српско-руски храм

Društvo

Otac Gojko odgovara: Da li je grijeh postiti samo 7 dana i pričestiti se

Srpski patrijarh je u zdanju Mitropolije amanske Jerusalimske patrijaršije razgovarao sa patrijarsima antiohijskim Jovanom i jerusalimskim Teofilom, koji su takođe doputovali u Jordan povodom učešća u Međunarodnoj konferenciji "Proces iz Akabe - balkanski međureligijski dijalog".

U pratnji patrijarha srpskog su njihova visokopreosveštenstva mitropoliti dabrobosanski Hrizostom i budimljansko-nikšićki Metodije, episkopi buenosajreski i južno-centralnoamerički Kiril i vikarni hvostanski Aleksej.

Tagovi:

SPC

Jordan

Patrijarh Porfirije

