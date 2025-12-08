Logo
Snažna atlantska oluja prodire: Zahvatiće dio kontinenta

Снажна атлантска олуја продире: Захватиће дио континента
Foto: Severe Weather Europe

Nakon poremećaja polarnog vrtloga, duboki prodori arktičkog vazduha nad Atlantikom potiču stvaranje intenzivnih oluja koje se kreću prema zapadnoj Evropi. Već u utorak, 9. decembra, predviđa se da će snažna oluja, koja bi uskoro mogla dobiti ime Bram, pogoditi zapadnu obalu Irske, Sjevernu Irsku i Škotsku, donoseći orkanske vjetrove i obilnu kišu. Istovremeno, ostatak Evrope zahvatiće značajan toplotni talas, piše Severe Weather Europe.

Aktivni Atlantik i toplotni talas nad Evropom

Povratak snažnog zonalnog strujanja nad Atlantikom znači da toplije i vlažnije vazdušne mase prodiru duboko nad kontinent. Ovaj vremenski obrazac tipična je posljedica slabljenja polarnog vrtloga, pri čemu se hladan vazduh spušta nad Sjevernu Ameriku, aktivirajući Atlantski okean. Dok se oluje formiraju i jure prema zapadu Evrope, nad ostatkom kontinenta jača greben visokog pritiska, poznat kao Omega blok (Omega block), koji donosi stabilno i neuobičajeno toplo vrijeme.

Zbog postojanog zonalnog strujanja, ovaj toplotni talas zadržaće se nad kontinentom najmanje do sredine decembra. Očekuje se da će temperaturna anomalija iznositi od 8 do 12 °C iznad prosjeka za ovo doba godine, a prema sadašnjim prognozama, ovako toplo vrijeme moglo bi se nastaviti i u sedmici nakon toga.

Oluja Bram donosi jake vjetrove

Nadolazeća oluja formiraće se zapadno od Iberijskog poluostrva u ponedjeljak, a zatim će, putujući prema sjeveru, naglo jačati. Do utorka u podne, središte ciklone, s pritiskom koji će se spustiti na oko 955 milibara, proći će zapadno od obala Irske i Škotske.

Dalje produbljivanje ciklone očekuje se tokom utorka uveče i srijede ujutro, dok bude napredovala prema Farskim ostrvima, s pritiskom koji bi mogao pasti i do 950 milibara. Očekuju se izuzetno snažni udari vjetra koji bi na zapadnim obalama Irske, Sjeverne Irske i Škotske mogli dostići brzinu od 150 do 180 km/h.

