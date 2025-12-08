Preminuo ugledni ljekar iz BiH

Izvor:
Agencije
08.12.2025
14:55
Komentari:0
Prof. dr Braco Hajdarević, ugledni mostarski ljekar i hirurg, medicinski pedagog, preminuo je u 76. godini u Mostaru, u nedjelju 7. novembra.
"Pomalo hirurg, pomalo ljekar, a uvijek Mostarac", govorio je za sebe dr Hajdraveić, ističući kako svakodnevno čita sve što dohvati, "a usput radim i živim".
Hronika
Maloljetnik ukrao BMW i izazvao saobraćajnu nezgodu
U mostarskom i hercegovačkom zdravstvenom okruženju ostaće upamćen po izuzetnoj stručnosti i predanosti.
Generacije današnjih ljekara stasale su pod njegovim mentorstvom, oslanjajući se na njegovo iskustvo i mirnu ruku.
Dugi niz godina bio je oslonac kolektivu bolnice nazvanoj po dr Safetu Mujiću, a svoje znanje prenosio je i kroz rad u različitim obrazovnim institucijama.
Svijet
Zaharova oštro Švedskoj: Još jedna zemlja koja je postala tolerantna na neonacizam
Sahrana doktoru Hajdareviću bit će održana u srijedu, 10. decembra, s početkom u 15 sati, na Gradskom groblju Sutina u Mostaru.
Svijet
2 h0
Savjeti
2 h0
Scena
2 h0
Zdravlje
2 h0
Najnovije
Najčitanije
16
22
16
22
16
16
16
15
16
12
Trenutno na programu