Preminuo ugledni ljekar iz BiH

Izvor:

Agencije

08.12.2025

14:55

Foto: Pixabay

Prof. dr Braco Hajdarević, ugledni mostarski ljekar i hirurg, medicinski pedagog, preminuo je u 76. godini u Mostaru, u nedjelju 7. novembra.

"Pomalo hirurg, pomalo ljekar, a uvijek Mostarac", govorio je za sebe dr Hajdraveić, ističući kako svakodnevno čita sve što dohvati, "a usput radim i živim".

U mostarskom i hercegovačkom zdravstvenom okruženju ostaće upamćen po izuzetnoj stručnosti i predanosti.

Generacije današnjih ljekara stasale su pod njegovim mentorstvom, oslanjajući se na njegovo iskustvo i mirnu ruku.

Dugi niz godina bio je oslonac kolektivu bolnice nazvanoj po dr Safetu Mujiću, a svoje znanje prenosio je i kroz rad u različitim obrazovnim institucijama.

Sahrana doktoru Hajdareviću bit će održana u srijedu, 10. decembra, s početkom u 15 sati, na Gradskom groblju Sutina u Mostaru.

