Oglasila se Poreska uprava o povratu poreza: Imate rok do 31. decembra

Stevan Lulić

08.12.2025

12:55

Огласила се Пореска управа о поврату пореза: Имате рок до 31. децембра

Poreski obveznici koji ostvaruju pravo na povrat poreza po osnovu plaćenih kamata na stambeni kredit, kao i poreske obveznike kod kojih je u toku 2025. godine došlo do promjene u obimu prava na povrat poreza, do 31. decembra treba da podnesu Zahtjev za izdavanje poreske kartice – Obrazac 1001 za 2026. godinu.

Na taj način se stiče pravo na povrat poreza za narednu godinu.

Škola klupe

Srbija

"Pobiću vas sve": Učenik osnovne škole pronašao prijeteću poruku

"Pod promjenom u obimu prava smatra se gubitak ili sticanje prava na povrat poreza po osnovu izdržavanih članova uže porodice, plaćenih kamata na stambeni kredit i uplata premija životnog osiguranja", objasnili su iz Poreske uprave Republike Srpske.

Uz zahtjev je potrebno dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje pravo na povrat poreza odnosno umanjenje poreske osnovice (otplatni plan kredita, rodni list, vjenčani list, ugovor sa društvom za osiguranje).

Zahtjev se predaje područnoj jedinici Poreske uprave Republike Srpske prema mjestu prebivališta fizičkog lica, a može se podnijeti i elektronskim putem, posredstvom internet stranice Poreske uprave Republike Srpske, sekcija e-Usluge - Elektronsko podnošenje prijava.

Вода чесма

Srbija

Havarija na mreži: Stanovnici ostali bez vode

"A da bi poreski obveznici ostvarili pravo na umanjenje poreske osnovice na mjesečnom nivou, potrebno je da poresku karticu koju je izdala Poreska uprava Republike Srpske, predaju isplatiocu dohotka. Takođe, poreski obveznici koji su u toku 2025. godine ostvarivali pravo na umanjenje poreske osnovice po osnovu poreske kartice (povrat poreza) samo po osnovu izdržavanih članova uže porodice, a kod kojih nema promjena u obimu prava na umanjenje, ne moraju podnositi Zahtjev za izdavanje poreske kartice za 2026. godinu", dalje objašnjavaju u Poreskoj upravi.

Poreskim obveznicima, koji nakon 31. decembra 2025. godine podnesu Zahtjev za izdavanje poreske kartice za 2026. godinu, izdaće se poreska kartica za poreski period koji počinje prvog dana narednog mjeseca u odnosu na mjesec podnošenja zahtjeva.

