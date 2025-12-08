Srpska lista predala izbornu listu za izbore 28. decembra

Izvor:
08.12.2025
12:20
Srpska lista (SL) predala je danas centralnoj izbornoj komisiji (CIK) listu kandidata za vanredne izbore za skupštinu u Prištini koji će biti održani 28. decembra.
Nosilac liste je predsjednik stranke Zlatan Elek, a na listi su 33 kandidata.
- Tim čine 33 kandidata - ostvareni na porodičnom i profesionalnom planu, ljudi od ugleda i znanja, koji uživaju poštovanje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Zajedno odgovorno, jedinstveno i u interesu našeg naroda - navedeno je objavi Srpske liste na Instagramu.
Vanredni izbori biće održani 28. decembra, pošto nakon izbora 9. februara nije formirana vlada, a rok za političke subjekte da dostave liste kandidata za poslanike istekao je u ponoć.
Srpska lista verifikovana je za izbore odlukom izbornog panela za žalbe i predstavke, koji je usvojio žalbu te stranke i izmijenio prethodnu odluku centralne izborne komisije koja je odbila da verifikuje Srpsku listu.
