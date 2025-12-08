Logo
Large banner

Srpska lista predala izbornu listu za izbore 28. decembra

Izvor:

Tanjug

08.12.2025

12:20

Komentari:

0
Српска листа предала изборну листу за изборе 28. децембра
Foto: ATV

Srpska lista (SL) predala je danas centralnoj izbornoj komisiji (CIK) listu kandidata za vanredne izbore za skupštinu u Prištini koji će biti održani 28. decembra.

Nosilac liste je predsjednik stranke Zlatan Elek, a na listi su 33 kandidata.

илу-кисели купус-24112025

Svijet

Trikom do kiselog kupusa za dva dana

- Tim čine 33 kandidata - ostvareni na porodičnom i profesionalnom planu, ljudi od ugleda i znanja, koji uživaju poštovanje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Zajedno odgovorno, jedinstveno i u interesu našeg naroda - navedeno je objavi Srpske liste na Instagramu.

Vanredni izbori biće održani 28. decembra, pošto nakon izbora 9. februara nije formirana vlada, a rok za političke subjekte da dostave liste kandidata za poslanike istekao je u ponoć.

продужни кабл повучен са тржишта-08122025

Društvo

Sa tržišta BiH povučeni produžni kabl i dva držača za cucle

Srpska lista verifikovana je za izbore odlukom izbornog panela za žalbe i predstavke, koji je usvojio žalbu te stranke i izmijenio prethodnu odluku centralne izborne komisije koja je odbila da verifikuje Srpsku listu.

Podijeli:

Tagovi:

srpska lista

Kosovo i Metohija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Човjек плакао у тржном центру, пријетио да ће да скочи

Svijet

Čovjek plakao u tržnom centru, prijetio da će da skoči

43 min

0
АТВ сазнаје кога је полиција Српске ухапсила у акцији ''Пролом 3''

Hronika

ATV saznaje koga je policija Srpske uhapsila u akciji ''Prolom 3''

43 min

1
Нови покушај проналаска рјешења за гранични прелаз у Градишци

Gradovi i opštine

Novi pokušaj pronalaska rješenja za granični prelaz u Gradišci

47 min

0
Српски министри нису подржали дневни ред сједнице Савјета министара

BiH

Srpski ministri nisu podržali dnevni red sjednice Savjeta ministara

56 min

0

Više iz rubrike

Школа, учионица

Srbija

Profesor koji je učenicama puštao pornografski sadržaj ostaje na slobodi

1 h

0
Несавјесни власници: Пса са тумором на мозгу бацили у туђе двориште

Srbija

Nesavjesni vlasnici: Psa sa tumorom na mozgu bacili u tuđe dvorište

2 h

0
Пронађена Магдалена (16) која је нестала прије пет дана

Srbija

Pronađena Magdalena (16) koja je nestala prije pet dana

5 h

0
Породица пријавила нестанак труднице, полиција затекла ужасан призор у ријеци

Srbija

Porodica prijavila nestanak trudnice, policija zatekla užasan prizor u rijeci

9 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

48

"Pobiću vas sve": Učenik osnovne škole pronašao prijeteću poruku

12

38

Havarija na mreži: Stanovnici ostali bez vode

12

37

Povrijeđena djevojčica u saobraćajnoj nezgodi u Zvorniku

12

27

Pucnjava u trgovačkom centru, policija odmah reagovala

12

20

Srpska lista predala izbornu listu za izbore 28. decembra

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner