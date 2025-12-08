Čovjek plakao u tržnom centru, prijetio da će da skoči

Izvor:
Sve spasilačke službe intervenisale su u jednom tržnom centru u slovačkoj Košici u subotu, nakon prijave da se na simsu jednog od prozora nalazi muškarac koji plače i prijeti da će skočiti.
Kako se saznaje, riječ je o objektu poznate kompanije, a muškarac je od ranije poznat policiji, prije godinu dana brutalno je napao policijske službenike u opštini Šaca.
Na lice mjesta odmah su upućeni policija, vatrogasci, hitna pomoć i policijski pregovarač.
Prema informacijama televizije JOJ, muškarac je do simsa došao kroz restoran na drugom spratu tržnog centra. Najpre je izašao na balkon, preko kojeg je prišao prozoru, a zatim se prebacio do upravnog dijela zgrade, gdje je ostao da stoji.
Pregovarač mu se obraćao kroz prozor kancelarije, u želji da ga odgovori od namjere da skoči.
Tokom višesatnih pregovora, koji su trajali više od 11 sati, muškarac je više puta vikao da "mora to da uradi" i da će skočiti. U jednom trenutku od policije je tražio pivo i cigarete, što je sve prisutne šokiralo. Za to vrijeme, službe su obezbijedile širi prostor oko objekta kako bi se spriječio prilaz neovlašćenih lica i očuvala javna bezbjednost.
Oko 4.30 časova ujutru, muškarac je konačno odustao od svoje namjere i, uz pratnju policije, predat je ekipi hitne pomoći, koja ga je prevezla u jednu od bolnica u Košicama.
"Policija je od samog dolaska uspostavila kontakt sa osobom i neprekidno komunicirala s njom. Svi postupci su sprovedeni izuzetno oprezno i profesionalno, kako se situacija ne bi dodatno pogoršala. Osoba je na kraju prihvatila pomoć i bezbjedno je zbrinuta", izjavila je Lenka Ivanova, portparolka Regionalne policijske uprave u Košicama, dodajući da, zbog osjetljivosti slučaja, neće biti iznošeno više detalja.
