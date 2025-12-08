ATV saznaje koga je policija Srpske uhapsila u akciji ''Prolom 3''

Tri osobe uhapšene su u višemjesečnoj akciji policije Republike Srpske, kodnog naziva ''Prolom 3'', u kojoj je zaplijenjena određena količina droge.

ATV nezvanično saznaje da su u akciji uhapšeni Igor Golijanin iz Pala, Boris Drobnik iz Istočne Ilidže i Nemanja Granić iz Istočnog Novog Sarajeva.

Tokom akcije izvršeni su pretresi na šest lokacija na području Pala, Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže, a tom prilikom oduzeti su droga i municija.

"Pronađeno je i oduzeto 130 grama opojne droge kokain, 35 grama opojne droge marihuana, 1 gram spida, dvije digitalne vage za precizno mjerenje, dva okvira za automatsku pušku i 49 komada metaka različitog kalibra", saopšteno je iz PU Istočno Sarajevo.

Akcija "Prolom 3“ usmjerena je na grupu osoba međusobno povezanih s ciljem izvršenja krivičnih djela "Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga“ i "Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija“.

Ovu akciju zajedno su sproveli Policijska uprava Istočno Sarajevo i Uprava za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske, a pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.