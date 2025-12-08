Logo
Ovo je najveća penzija koja će danas biti isplaćena u Srpskoj

Autor:

Stevan Lulić

08.12.2025

10:35

Komentari:

0
Ово је највећа пензија која ће данас бити исплаћена у Српској

Fond PIO Republike Srpske potvrdio je da danas počinje isplata novembarskih penzija.

Iz Fonda podsjećaju da je isplatom penzije za novembar obuhvaćeno ukupno 293.212 korisnika prava. Od toga, 235.171 u Republici Srpskoj, a van je njih 58.041.

Иван Симић

Scena

Srpski pjevač uhvatio djevojku u prevari: Brutalno joj se osvetio

Za ove namjene obezbijeđeno je ukupno 166,18 miliona KM neto, odnosno 168,18 bruto.

Prosječna penzija iznosi 652,8 KM i čini 41,87% prosječne plate. Iznos najniže penzije za staž od 40 i više godina je 656,55 KM i čini 42,11% prosječne plate u Republici Srpskoj.

Za puni staž osiguranja od 40 godina prosječna penzija za novembar iznosi 981,91 KM, što čini 62,98% od prosječne plate u Srpskoj.

Iznos najviše penzije za novembar u Republici Srpskoj je 3.547 KM, što je skoro 11 puta više od minimalne.

Prihod po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u novembru 2025. godine, iznosio je 133,61 miliona KM.

Strukturu korisnika prava za novembar čine starosne penzije sa 64,27%, porodične sa 23,81%, invalidske sa 11,87% i ostala prava sa 0,05%.

panoramski tocak

Region

Zapeo panoramski točak, ljudi ostali zaglavljeni na 23 metra visine

Minimalna penzija u Srpskoj iznosi 330 KM.

Dvije penzije u decembru

Još prošlog mjeseca najavljeno je da će u decembru biti isplaćene dvije penzije.

Kao što smo rekli, novembarska će biti isplaćena danas, dok će decembarska biti isplaćena krajem mjeseca.

Iz Ministarstva finansija Srpske objašnjeno je da će decembarska penzija biti isplaćena ranije kako bi najstarija populacija zbog nastupajućih praznika na vrijeme dobila mjesečna primanja.

Rast od nove godine

U januaru sljedeće godine doći će do redovnog usklađivanja penzija, čime će one biti uvećane za 6,25 odsto.

Брак

Društvo

Koliko brakova u Srpskoj nije trajalo ni godinu dana?

Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Ratko Trifunović izrazio je zadovoljstvo zbog najavljenog rasta penzija, ali i nadu da će se tokom naredne godine iznaći način da dođe i do novog vanrednog usklađivanja.

Ovo je deveto redovno usklađivanje penzija od 2013. godine, od kada je bilo i 14 vanrednih usklađivanja.

Posljednje redovno usklađivanje bilo je početkom ove godine, dok je posljednje vanredno izvršeno odlukom Vlade na avgustovskoj penziji.

