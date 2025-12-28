Izrael dobio sistem koji "mijenja pravila igre"

Ministarstvo odbrane Izraela objavilo je da je isporučilo prvi operativni sistem za presretanje visokosnažne laserske energije, pod nazivom "Gvozdeni zrak", od kompanije Rafael Advanced Defense Systems Izraelskim odbrambenim snagama (IDF).

Sistem, koji je tokom opsežnih testiranja uspješno presretao rakete, minobacačke granate i dronove, preuzeće izraelsko vazduhoplovstvo i biće integrisan u višeslojni izraelski protivvazdušni odbrambeni sistem zajedno sa sistemima Gvozdena kupola, Davidova praćka i Strijela, prenosi Tajms of Izrael.

Ministar odbrane Izraela Izrael Kac ocijenio je primopredaju "istorijskim događajem" i istakao da je ovo prvi put u svijetu da je sistem za presretanje visoko snažne laserske energije postao potpuno operativan.

JUST IN - Israeli Defense Ministry deploys the "Iron Beam," a high-powered laser interception system developed in partnership with the U.S. — Times of Israel pic.twitter.com/IapSpvPofh — Disclose.tv (@disclosetv) December 28, 2025

On je dodao da sistem mijenja pravila igre i šalje jasnu poruku svim neprijateljima Izraela.

Načelnik generalnog sekretarijata Ministarstva odbrane Izraela Amir Baram izjavio je da isporuka označava prelazak sa faze razvoja na serijsku proizvodnju, ocjenjujući sistem "Gvozdeni Zrak" samo početkom tehnološke revolucije i dodajući da se očekuje da će značajno poboljšati kako odbrambene sposobnosti Izraela, tako i odnos troškova između prijetnji i presretača, koji su skupi.

Načelnik Izraelskog ratnog vazduhoplovstva, general-major Tomer Bar, opisao je trenutak kao "posebno dirljiv", ističući da je sistem još jedan ključni element u vazduhoplovnoj odbrani izraelskoh snaga, koje su tokom rata dokazale svoje operativne sposobnosti.

Generalni direktor kompanije Rafael Joav Turgeman, rekao je da je kompanija ponosna što isporučuje najnapredniji laserski sistem na svijetu za presretanje vazdušnih prijetnji, napominjući da je Rafael čak i tokom intenzivnih borbi pokazao impresivne operativne sposobnosti koristeći visokosnažnu lasersku tehnologiju.

Sistem se, takođe, naziva i Or Eitan, u znak sjećanja na kapetana Eitana Ostera, oficira IDF-a poginulog u borbi u južnom Libanu, čiji je otac, jedan od razvojnih inženjera sistema, na ceremoniji izgovorio blagoslov Šehehejanu, molitvu koja se izgovara pri novim i posebnim iskustvima, navodi Tajms of Izrael.