Umro Danijel Brelaz

Istaknuti švajcarski političar iz redova partije Zelenih i bivši gradonačelnik Lozane, Danijel Brelaz, preminuo je danas u 75. godini, saopštila je njegova porodica.

Kako je navedeno, on je umro usljed iznenadnog srčanog zastoja, u Univerzitetskoj bolnici u Lozani, prenio je Svisinfo.

Danijel Brelaz je primljen u bolnicu zbog problema sa bubrezima, a autopsijom će biti utvrđen tačan uzrok smrti

On je bio prvi zeleni poslanik u nacionalnom parlamentu, a funkciju gradonačelnika Lozane obavljao je od 2001. do 2016. godine.

Kako je saopšteno iz njegove partije, Danijel Brelaz je 1979. izabran kao prvi poslanik na svijetu iz redova zelenih koji je ušao u nacionalni parlament neke zemlje.

Funkciju poslanika obavljao je sa prekidima više od 20 godina, a povukao se u martu 2022. podsetio je Svisinfo.