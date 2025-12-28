Logo
Large banner

Umro Danijel Brelaz

Izvor:

Tanjug

28.12.2025

16:14

Komentari:

0
Умро Данијел Брелаз
Foto: Pixabay

Istaknuti švajcarski političar iz redova partije Zelenih i bivši gradonačelnik Lozane, Danijel Brelaz, preminuo je danas u 75. godini, saopštila je njegova porodica.

Kako je navedeno, on je umro usljed iznenadnog srčanog zastoja, u Univerzitetskoj bolnici u Lozani, prenio je Svisinfo.

Danijel Brelaz je primljen u bolnicu zbog problema sa bubrezima, a autopsijom će biti utvrđen tačan uzrok smrti

On je bio prvi zeleni poslanik u nacionalnom parlamentu, a funkciju gradonačelnika Lozane obavljao je od 2001. do 2016. godine.

aleksandar mitrovic (3)

Fudbal

Demantovane važne vijesti o Mitroviću

Kako je saopšteno iz njegove partije, Danijel Brelaz je 1979. izabran kao prvi poslanik na svijetu iz redova zelenih koji je ušao u nacionalni parlament neke zemlje.

Funkciju poslanika obavljao je sa prekidima više od 20 godina, a povukao se u martu 2022. podsetio je Svisinfo.

Podijeli:

Tagovi:

političar

umro

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Јутјуб платформа телефон

Zanimljivosti

Većina videa na "jutjubu" napravljena vještačkom inteligencijom

4 h

1
Ilustracija: Stomak, bolovi

Savjeti

Kako smanjiti nadimanje: 7 savjeta ljekara

4 h

0
Потпуни хаос у Сирији: Власти отвориле ватру на демонстранте, најмање двоје мртвих

Svijet

Potpuni haos u Siriji: Vlasti otvorile vatru na demonstrante, najmanje dvoje mrtvih

4 h

0
Ужас код Врбаса: Мушкарца везали, мучили и звјерски усмртили

Hronika

Užas kod Vrbasa: Muškarca vezali, mučili i zvjerski usmrtili

4 h

0

Više iz rubrike

Потпуни хаос у Сирији: Власти отвориле ватру на демонстранте, најмање двоје мртвих

Svijet

Potpuni haos u Siriji: Vlasti otvorile vatru na demonstrante, najmanje dvoje mrtvih

4 h

0
Русија и Украјина постигле примирје у Запорожју како би се избјегла нуклеарна катастрофа

Svijet

Rusija i Ukrajina postigle primirje u Zaporožju kako bi se izbjegla nuklearna katastrofa

6 h

0
Илон Маск

Svijet

Mask: Velika zamjena evropskog stanovništva već se dogodila

8 h

0
Лавров: Русија спремна за наставак сарадње са САД

Svijet

Lavrov: Rusija spremna za nastavak saradnje sa SAD

10 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

21

HOROR! Muškarac ubio devet osoba, među njima četvoro njegove djece

20

09

Sutra slavimo velikog proroka: Njegove riječi su opomena za sve, a evo šta nikako ne smijete zaboraviti

19

53

Sastanak Zelenskog i Trampa: "Putin je ozbiljan u vezi s mirom"

19

41

Smijenjeni ukrajinski komandanti! Lagali o stanju na frontu, što su Rusi debelo kaznili!

19

35

Materice – majka je najveća svetinja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner