Umro Danijel Brelaz

Izvor:
Tanjug
28.12.2025
16:14
Komentari:0
Istaknuti švajcarski političar iz redova partije Zelenih i bivši gradonačelnik Lozane, Danijel Brelaz, preminuo je danas u 75. godini, saopštila je njegova porodica.
Kako je navedeno, on je umro usljed iznenadnog srčanog zastoja, u Univerzitetskoj bolnici u Lozani, prenio je Svisinfo.
Danijel Brelaz je primljen u bolnicu zbog problema sa bubrezima, a autopsijom će biti utvrđen tačan uzrok smrti
On je bio prvi zeleni poslanik u nacionalnom parlamentu, a funkciju gradonačelnika Lozane obavljao je od 2001. do 2016. godine.
Fudbal
Demantovane važne vijesti o Mitroviću
Kako je saopšteno iz njegove partije, Danijel Brelaz je 1979. izabran kao prvi poslanik na svijetu iz redova zelenih koji je ušao u nacionalni parlament neke zemlje.
Funkciju poslanika obavljao je sa prekidima više od 20 godina, a povukao se u martu 2022. podsetio je Svisinfo.
Zanimljivosti
4 h1
Savjeti
4 h0
Svijet
4 h0
Hronika
4 h0
Svijet
4 h0
Svijet
6 h0
Svijet
8 h0
Svijet
10 h0
Najnovije
Najčitanije
20
21
20
09
19
53
19
41
19
35
Trenutno na programu