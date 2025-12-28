Logo
Užas kod Vrbasa: Muškarca vezali, mučili i zvjerski usmrtili

Izvor:

Telegraf

28.12.2025

15:46

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i dežurni javni tužilac sprovode intenzivnu istragu povodom pronalaženja beživotnog tijela muške osobe na poznatom salašu u neposrednoj blizini Vrbasa.

Tijelo je otkriveno danas oko 12 časova.

Prema prvim rezultatima uviđaja, sve ukazuje na to da je riječ o nasilnoj smrti izvršenoj na izuzetno svirep način.

Žrtva je pronađena u jednom od pomoćnih objekata salaša, vezana kanapom za stub.

Inspektore je na licu mjesta zatekao jeziv prizor – muškarac je imao teške tjelesne povrede glave, a prema riječima izvora bliskih istrazi, lice nastradalog je od siline udaraca neprepoznatljivo.Policija je odmah po dolasku obezbijedila širi krug mjesta zločina.

Forenzičke ekipe su satima prikupljale tragove koji bi mogli ukazati na oružje kojim je zločin izvršen, kao i na broj učesnika u ovom napadu.

Do ovog trenutka potvrđene su sljedeće informacije:

Poznati ugostiteljsko-poljoprivredni objekat (salaš) u okolini Vrbasa.

Žrtva je bila vezana, što ukazuje na to da je prije ubistva vjerovatno bila mučena ili onesposobljena za odbranu.

Smrt je nastupila usljed višestrukih preloma lobanje i povreda lica.

Tijelo je, po nalogu tužioca, poslato na Institut za sudsku medicinu u Novom Sadu radi obdukcije, kojom će se utvrditi tačno vrijeme i neposredni uzrok smrti.

Identitet muškarca još uvijek nije zvanično saopšten dok se ne obavi identifikacija od strane članova porodice. Policija trenutno vrši informativne razgovore sa zaposlenima na salašu i provjerava snimke sa nadzornih kamera na prilaznim putevima.

(Telegraf)

