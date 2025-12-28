Ovo je Tihomir Krstić (44): Monstrum koji je baku izbo nožem pred unukom

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, u munjevitoj akciji, stavili su lisice na ruke Tihomir Krstić (44), čovjeku čije je ime od juče sinonim za bezumlje i surovost.

Uhapšen je u Rakovici u Ulici Pilota Mihajila Petrovića.

On se sumnjiči da je zbog jedne torbe, usred dana, zverski izbo S. Ć. (67) naočigled njenog trogodišnjeg unuka.

Sekunde koje su uništile djetinjstvo

Sve je počelo u Bulevaru Arsenija Čarnojevića 199, u mirnom dijelu Novog Beograda. S. Ć. se vraćala iz šetnje sa unukom, ne sluteći da je predator prati u stopu. Čim su zakoračili u mračni prolaz stepeništa, uslijedio je mučki napad s leđa.

Dok je dijete vrištalo od užasa, napadač nije pokazao ni trunku milosti. Od siline prvog udarca, baka je pala, udarila glavom o beton i zadobila prelom karlice. Dok je ležala nepomična, monstrum je nastavio da je mrcvari nožem kako bi joj istrgao torbu. Naša ekipa, koja je prva ušla u zgradu, zatekla je stepenište natopljeno krvlju, jeziv podsjetnik na borbu jedne žene za život.

Nož se polomio o kosti?

Detalji povreda koji su jutros stigli iz Urgentnog centra potvrđuju da je Krstić postupao sa neshvatljivom agresijom. Prema zvaničnim podacima, nesrećna žena je zadobila čak sedam ubodnih rana, a svaka od njih bila je potencijalno smrtonosna.

Međutim, ono što je zaprepastilo i najiskusnije istražitelje jeste sila kojom je napadač zamahivao. S. Ć. su konstatovani prelomi lopatice i rebara nastali direktno od uboda i udaraca. Nezvanično, sječivo noža se polomilo tokom napada, a deblja zimska jakna koju je žrtva nosila jedini je razlog zašto oštrica nije prodrla još dublje u srce i pluća.

Kako je lociran bjegunac

Nakon zločina, napadač je pobjegao ka Zvezdari, gdje je sinoć primjećen u sivom duksu i crnom prsluku. Policija je odmah aktivirala sve resurse, a građani su putem društvenih mreža i dojava pomogli u rekonstrukciji putanje bjega.

Drama je kulminirala u Šumatovačkoj ulici na Vračaru. Interventna jedinica 92 blokirala je čitav kvart, sumnjajući da se bjegunac sakrio u jednoj od napuštenih kuća. Oko jutra, Krstić je satjeran u ćošak i priveden bez mogućnosti da pruži otpor.

Svjedoci u šoku: „Mislili smo da se djeca igraju“

Komšije iz zgrade 199 i dalje ne mogu da dođu k sebi.

„Zvučalo je kao da se djeca jure, a onda je krenulo to jezivo zapomaganje. Izašla sam i vidjela nju kako sedi u lokvi krvi, a dijete je samo stajalo pored nje, potpuno zanemelo. Mogla sam to biti ja, prošla sam tuda deset minuta ranije“, priča potresena stanarka za Telegraf.

Jedan od komšija se čak i sukobio sa razbojnikom u hodniku, ali je ovaj, s torbom u rukama, uspio da izleti iz zgrade i nestane u pravcu auto-puta.

Stanje žrtava i zakonske posljedice

S. Ć. se i dalje nalazi u kritičnom, ali stabilnom stanju, dok se ljekari bore sa komplikacijama izazvanim pneumotoraksom. Trogodišnji dječak, jedini svjedok ovog zvjerstva, pod stalnim je nadzorom psihologa. Trauma koju je preživio, gledajući kako mu "čika kasapi baku", ostaviće neizbrisive ožiljke.

Krstić se tereti za - Pokušaj teškog ubistva iz koristoljublja na svirep način i Razbojništvo.

Za ova djela, uz otežavajuće okolnosti napada na staro lice pred djetetom, osumnjičenom prijeti višedecenijska kazna zatvora. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti priveden nadležnom tužilaštvu.