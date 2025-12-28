Logo
Large banner

Policija objavila fotografije: Ovo je monstrum koji je izbo staricu

28.12.2025

08:06

Komentari:

0
Полиција објавила фотографије: Ово је монструм који је избо старицу
Foto: MUP Srbije

Policijski službenici Policijske uprave za grad Beograd intenzivno tragaju za osobom sa fotografije koja je na teritoriji opštine Novi Beograd izvršila krivično d‌jelo razbojništva. Mole se građani koji imaju bilo kakve informacije o navedenoj osobi da jave Policijskoj upravi za grad Beograd na brojeve telefona 011/279-75-42 ili na 192, stoji u objavi MUP-a Srbije.

Podsjetimo, nepoznati muškarac napao je jučer oko 13.15 sati ženu u hodniku zgrade u Bulevaru Arsenija Čarnojevića na Novom Beogradu.

Na snimku se vidi kako starija žena ulazi u hodnik zgrade s d‌jetetom, a iza njih se ubrzo pojavljuje napadač. Vidi se i trenutak kada napadač, s leđa, napada ženu koja se penje uz stepenice. Sve se dešava naočigled malog d‌jeteta.

избоо старицу

Srbija

Objavljen snimak napada na ženu (67)! Izbodena pred unukom

Napadač uzima torbu od žene, a potom bježi. Žena (67) izbodena u zgradi na Novom Beogradu prilikom pljačke nije životno ugrožena. Ubodne rane je zadobila, između ostalog, u glavu i u butnu kost. Takođe, konstatovan joj je pneumotoraks.

Izbodena žena se trenutno nalazi na intenzivnoj njezi i ljekari prate njeno stanje. Policija intenzivno traga za napadačem koji je izbo ženu na Novom Beogradu, u toku je akcija „Vihor“.

Podijeli:

Tagovi:

baka

napad nožem

akcija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Знате ли како се зове младунче кошуте: Није лане

Zanimljivosti

Znate li kako se zove mladunče košute: Nije lane

3 h

0
Јокић опет бриљирао – Денвер опет изгубио

Košarka

Jokić opet briljirao – Denver opet izgubio

3 h

0
Данас су Материце – каква је симболика "везивања"

Društvo

Danas su Materice – kakva je simbolika "vezivanja"

3 h

0
Маскирано лице пуцало на Косту Пандуревића!

Hronika

Maskirano lice pucalo na Kostu Pandurevića!

3 h

0

Više iz rubrike

Познато стање баке коју је манијак избо пред унуком

Srbija

Poznato stanje bake koju je manijak izbo pred unukom

14 h

0
Погинуо мушкарац када се враћао из лова: Одлагао пушку, па случајно испалио метак у човјека

Srbija

Poginuo muškarac kada se vraćao iz lova: Odlagao pušku, pa slučajno ispalio metak u čovjeka

15 h

0
Одложена наплата путарина на магистралним путевима

Srbija

Odložena naplata putarina na magistralnim putevima

15 h

0
Објављен снимак напада на жену (67)! Избодена пред унуком

Srbija

Objavljen snimak napada na ženu (67)! Izbodena pred unukom

17 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

51

Umrla Brižit Bardo!

10

49

Teška nesreća u Srpskoj: Jedna osoba poginula, četvoro povrijeđenih

10

43

Donosi li Lidl probleme u BiH? Samo da nam ne prisjedne jeftino

10

15

Ne nosite u EU rakiju i slaninu kazne su brutalne

09

56

Gorjeli automobili u Banjaluci

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner