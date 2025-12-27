Objavljen snimak napada na ženu (67)! Izbodena pred unukom

Policijski službenici Policijske uprave za grad Beograd, intenzivno tragaju za osobom sa fotografije koja je na teritoriji opštine Novi Beograd izvršila krivično djelo razbojništvo.

Nesrećna žena S. Ć. (67) koja je napadnuta i izbodena nožem, u trenutku napada bila je sa unukom koji je vraćala kući iz parkića.

Kako je Telegraf.rs prvi pisao, žena je bila u prizemlju zgrade kada joj je nepoznati napadač prišao sa leđa i zadao joj više ubodnih rana po tijelu, a zatim joj oteo torbu koju je imala kod sebe. Svemu je prisustvovalo malo dijete koje je nesrećna žena vodila za ruku ka kući.

Ekipa Hitne pomoći odmah je izašla na lice mjesta, a nesrećna žena je prevezena u Urgentni centar gdje su joj ljekari konstatovali teške tjelesne povrede u vidu ubodne rane vrata, ramena i grudnog koša.

- Žena je u teškom stanju, ali je situacija mogla biti mnogo gora da nije nosila zimsku jaknu. U trenutku napada vraćala se sa unukom iz parkića, a dijete je sve vidjelo - ispričao je za Telegraf.rs izvor blizak istrazi.

Čitav kraj je pod opsadom policije jer je, kako Telegraf.rs saznaje, napadač pobjegao u nepoznatom pravcu, a u toku je intenzivna potraga za njim.

Podsjetimo, napad se dogodio nešto poslije 13 časova na Novom Beogradu, kada je za sada nepoznat muškarac prišao S. Ć. sa leđa i nanio joj više ubodnih rana na tijelu.

Komšije nesrećne žene su u šoku, kako su rekli za Telegraf.rs ništa nisu čuli dok nisu vidjeli više patrola policije.

- Ne mogu da vjerujem šta se više dešava, napad usred bijela dana. Da neko tako hladnokrvno izbode ženu... strašno - izjavio je u nevjerici jedan komšija za Telegraf.rs.

Istraga, koja bi trebalo da rasvijetli sve okolnosti ovog događaja, je u toku.