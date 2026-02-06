Zvezda pala poslije drame u Areni

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Makabija iz Tel Aviva u okviru Evrolige - 82:83. Propustili su crveno-bijeli dobru šansu da ostvare novi trijumf u ovom takmičenju, pred svojim navijačima.

Imala je Zvezda napad za pobjedu, Džordan Nvora je imao neke herojske pokušaje, odigrao je brutalan meč, ali je na kraju propustio šansu da nokautira Makabi.

U posljednjim sekundama je i Kodi Miler-Mekintajer probao poslije ofanzivnog skoka, ali nije pogodio. I tako je Makabi poslije Partizana srušio i Crvenu zvezdu u posljednjim sekundama.

Džordan Nvora je završio meč sa 22 poena i šest skokova, Džared Batler je dodao 14, kao i Čima Moneke. Kod Makabija je najbolji bio Džimi Klark sa 22 poena.

Zvezda je zaostajala na poluvremenu, potom je u toku treće dionice i početkom posljednjeg dijela uspela da preokrene, međutim nije izdržala do kraja.

Poslije ovog poraza Zvezda sada ima 16 pobjeda i 11 poraza i nalazi se na sedmom mjestu na tabeli.