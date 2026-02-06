Igokea protiv Krke za Top-8 Aba lige

Poslednje kolo prve faze takmičenja u ABA ligi daće nam konačan odgovor koje ekipe će se plasirati u četvrtfinale. I dok je u grupi B sve već poznato, pa su dalje prošli Budućnost, Cedevita Olimpija, Crvena zvezda i Bosna, u grupi A Igokea i Borac iz Čačka bore se za poslednju kartu u Top-8.

Plasman su već obezbijedili Dubai, Partizan i Kluž. Igose pobjeda protiv Krke u Novom Mestu sigurno vodi dalje. U suprotnom zavise od rezultata utakmice Borca i Kluža.

"Nevezano za rezultat u Čačku naša želja je da ovaj prvi dio završimo pobjedom iz mnogo razloga. Prvi i osnovni je da nagradimo sebe za jedan dobar rad i trud koji smo uložili tokom prethodnih mečeva. Drugi da bi pobjedom imali u TOP8 fazi mogućnost i za sedmom pozicijom", poručio je trener Igokee Nenad Stefanović.

U Igokei hvale protivnika. Istorija međusobnih mečeva upozorava da Krka, pogotovo na domaćem terenu, zna da bude neugodan protivnik.

Košarka Povrijedio se Luka Dončić

"Očekuje nas jako težak meč u Novom Mestu. Protivnik je jako nezgodan na svom terenu. Mislim da moramo da držimo fokus svih 40 minuta i da pokušamo da ostvarimo jako bitnu pobjedu za nas i da podignemo formu za nastavk sezone", izjavio je Aleksandar Lazić.

Utakmica Krka - Igokea igra se u nedelju u 17 časova. Dan ranije Borac dočekuje Kluž.