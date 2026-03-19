Nedostatak vitamina D povećava rizik od infekcija

ATV

19.03.2026

10:07

Foto: Natallia/Pexels

Kako sezona respiratornih infekcija traje duže, važnost vitamina D za očuvanje zdravog imunološkog sistema postaje sve očiglednija.

Iako tijelo može proizvoditi vitamin D izlaganjem kože sunčevoj svjetlosti, manjak sunca i brz način života često dovode do nedostatka ovog važnog nutrijenta, posebno tokom zimskih mjeseci.

Виктор Орбан

Svijet

Orban: ''Psi rata'' profitiraju od sukoba u Ukrajini

Vitamin D u tijelu ne funkcioniše kao običan vitamin – njegovo djelovanje više podseća na hormon. On pomaže jačanju prirodnih barijera organizma, posebno sluznica disajnih puteva, koje predstavljaju prvu liniju odbrane od virusa i bakterija. Kada su ove barijere snažne, patogeni teže ulaze u tijelo i izazivaju infekcije.

Zašto nam je vitamin D neophodan tokom zime?

Oprezno, sa vitaminom D je moguće pretjerati: Ovo su znakovi

Osim toga, vitamin D doprinosi održavanju ravnoteže imunološkog odgovora. Pomaže tijelu da reaguje odmjereno, sprečavajući pretjerane upalne reakcije koje mogu oštetiti tkiva i organe. Na taj način organizam efikasnije prepoznaje i neutralizuje prijetnje poput gripa, prehlade i drugih respiratornih bolesti.

Starica

Zanimljivosti

Do smrti čekala sina, a on testament: Njen poslednji potez - lekcija za cijeli život

Problem nastaje kada nivo vitamina D padne ispod optimalnog. Nedostatak ovog vitamina može oslabiti imunološki sistem i povećati rizik od obolevanja, a tijelo sporije reaguje na infekcije. Zbog toga je važno voditi računa o dovoljnoj količini vitamina D, posebno tokom zimskih mjeseci kada je sunčeve svjetlosti manje.

Vitamin D se može unositi kroz hranu, boravak na dnevnom svjetlu i, po potrebi, dodatke ishrani. Redovna pažnja na njegove nivoe pomaže tijelu da očuva svoje prirodne odbrambene sposobnosti i održava snažan imunitet, čak i u periodima kada su respiratorne infekcije češće, prenosi B92.

vitamin D

imunitet

Pročitajte više

Преминуо студент из Билеће након пада са четвртог спрата

Region

Preminuo student iz Bileće nakon pada sa četvrtog sprata

2 h

0
Драган Лазић - погинуо брат Дарка Лазића

Scena

Nakon tragedije: Posvetio tetovažu Draganu Laziću

2 h

1
Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Драга Мастиловић

Republika Srpska

Mastilović: Svrha Rezolucije - sprečavanje ponavljanja genocida

2 h

0
Медвједићи на планини код Невесиња

Gradovi i opštine

Nevjerovatan prizor: Razigrani medvjedići oduševili planinare

2 h

0

Više iz rubrike

Зуби осмијех

Zdravlje

Krvarenje desni može biti znak ozbiljnog problema

4 h

0
Не бацајте старе јабуке: Ево како могу да побољшају ваше здравље

Zdravlje

Ne bacajte stare jabuke: Evo kako mogu da poboljšaju vaše zdravlje

23 h

0
Доктор

Zdravlje

Rusi razvili sistem za automatsko otkrivanje metastaza raka

23 h

0
Жена се пење уз степенице

Zdravlje

Način hodanja može da otkrije emocije kod ljudi

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

21

Dodik razgovarao sa jerusalimskim patrijarhom: Svi se mole za smirivanje situacije

12

17

Hapšenje na banjalučkom aerodromu

12

16

Modeli pantalona koji izdužuju figuru

12

14

Dobra vijest za ljubitelje sporta: Od 1. aprila gledajte Evroligu na m:tel-u

12

12

Neke jedete: Iznenađujući proizvodi koji se prave od nafte

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner