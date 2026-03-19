Nedostatak vitamina D povećava rizik od infekcija

Autor:ATV
19.03.2026
10:07
Komentari:0
Kako sezona respiratornih infekcija traje duže, važnost vitamina D za očuvanje zdravog imunološkog sistema postaje sve očiglednija.
Iako tijelo može proizvoditi vitamin D izlaganjem kože sunčevoj svjetlosti, manjak sunca i brz način života često dovode do nedostatka ovog važnog nutrijenta, posebno tokom zimskih mjeseci.
Vitamin D u tijelu ne funkcioniše kao običan vitamin – njegovo djelovanje više podseća na hormon. On pomaže jačanju prirodnih barijera organizma, posebno sluznica disajnih puteva, koje predstavljaju prvu liniju odbrane od virusa i bakterija. Kada su ove barijere snažne, patogeni teže ulaze u tijelo i izazivaju infekcije.
Osim toga, vitamin D doprinosi održavanju ravnoteže imunološkog odgovora. Pomaže tijelu da reaguje odmjereno, sprečavajući pretjerane upalne reakcije koje mogu oštetiti tkiva i organe. Na taj način organizam efikasnije prepoznaje i neutralizuje prijetnje poput gripa, prehlade i drugih respiratornih bolesti.
Problem nastaje kada nivo vitamina D padne ispod optimalnog. Nedostatak ovog vitamina može oslabiti imunološki sistem i povećati rizik od obolevanja, a tijelo sporije reaguje na infekcije. Zbog toga je važno voditi računa o dovoljnoj količini vitamina D, posebno tokom zimskih mjeseci kada je sunčeve svjetlosti manje.
Vitamin D se može unositi kroz hranu, boravak na dnevnom svjetlu i, po potrebi, dodatke ishrani. Redovna pažnja na njegove nivoe pomaže tijelu da očuva svoje prirodne odbrambene sposobnosti i održava snažan imunitet, čak i u periodima kada su respiratorne infekcije češće, prenosi B92.
