Nevjerovatan prizor: Razigrani medvjedići oduševili planinare

Autor:ATV
19.03.2026
09:51
Komentari:0
Na planini Crvanj, u blizini Nevesinja, zabilježen je nesvakidašnji prizor mali medvjedići u svom prirodnom okruženju.
Snimci koji su se pojavili pokazuju razigrane mladunce kako se kreću kroz netaknutu prirodu, daleko od ljudske buke i naselja.
Razigrane medvjediće snimili su planinari iz Nevesinja i podijelili video na svojoj Fejsbuk stranici.
Ovakvi prizori rijetki su i dragocjeni, te svjedoče o očuvanosti prirodnih staništa u ovom dijelu Hercegovine.
Planina Crvanj poznata je po svojoj divljoj i surovoj ljepoti, ali i bogatom životinjskom svijetu, piše "Trebinje danas".
Pojava medvjeda, posebno mladunaca, jasan je pokazatelj da priroda na ovom području i dalje ima svoj puni životni ciklus.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
