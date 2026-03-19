Nevjerovatan prizor: Razigrani medvjedići oduševili planinare

Na planini Crvanj, u blizini Nevesinja, zabilježen je nesvakidašnji prizor mali medvjedići u svom prirodnom okruženju.

Snimci koji su se pojavili pokazuju razigrane mladunce kako se kreću kroz netaknutu prirodu, daleko od ljudske buke i naselja.

Razigrane medvjediće snimili su planinari iz Nevesinja i podijelili video na svojoj Fejsbuk stranici.

Ovakvi prizori rijetki su i dragocjeni, te svjedoče o očuvanosti prirodnih staništa u ovom dijelu Hercegovine.

Planina Crvanj poznata je po svojoj divljoj i surovoj ljepoti, ali i bogatom životinjskom svijetu, piše "Trebinje danas".

Pojava medvjeda, posebno mladunaca, jasan je pokazatelj da priroda na ovom području i dalje ima svoj puni životni ciklus.