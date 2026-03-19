Vazduh jutros nezdrav u Banjaluci i Zenici

ATV

19.03.2026

09:46

Ваздух јутрос нездрав у Бањалуци и Зеници
Foto: ATV

Vazduh je jutros nezdrav u Banjaluci i Zenici, gdje indeks kvaliteta iznosi 155, odnosno 153, zbog čega se stanovnicima preporučuje da smanje boravak na otvorenom, objavljeno je na stranici "Zrak.ekoakcija".

Ove vrijednosti podrazumijevaju da bi lica sa plućnim i srčanim oboljenjima, trudnice, djeca i starije osobe trebali da izbjegavaju sve aktivnosti na otvorenom, a i ostalim građanima savjetuje se da se ne izlažu većim fizičkim naporima napolju.

Prema mjerenju u 9.00 časova, u Kakanju je indeks kvaliteta vazduha 148, u Tuzli 135, Visokom 123, Živinicama 113, Hadžićima 107 i Maglaju 100, zbog čega je vazduh ocijenjen kao nezdrav za osjetljive kategorije stanovnika.

U Sarajevu je indeks 97, Prijedoru i Tešnju 90, Gacku 88, Travniku 85, Brodu 81, Jajcu 79, Lukavcu 71, Vogošći 64, Livnu 58, Trebinju 53, Mostaru 51 i Bihaću 30, što ukazuje na umjeren stepen zagađenja.

Prema skali indeksa, vrijednosti od nula do 50 označavaju dobar kvalitet vazduha, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, a iznad 300 predstavljaju opasnost po zdravlje.

