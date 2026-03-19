Pet fraza koje izgovaraju nesrećni muževi

Muškarac koji je nezadovoljan svojim životom i brakom često će se povući u sebe. Međutim, ono što kaže biće prožeto složenim osjećanjima.

Stručnjaci za veze kažu da neke fraze mogu biti jasan znak njihovog nezadovoljstva.

Ove fraze služe kao upozorenje i dobar su znak da treba da se fokusirate na izgradnju bolje komunikacije u vašem braku.

Imajte na umu da se stvari mogu poboljšati ako na njima radite zajedno.

1. Ti to ne razumiješ

Duboko nesrećni i nesrećni muževi osjećaju se pogrešno shvaćeno od strane svojih žena, tvrdi advokatica za razvode Dženifer Hargrejv.

Umjesto da to jasno saopšte svojim boljim polovinama, oni često stavljaju svoja osjećanja na drugu stranu.

Muž koji često kaže - Ne razumiješ ti to, zapravo ne zna kako da izgradi vezu punu duboke povezanosti sa svojom ženom.

Ovaj nedostatak dovodi do nezdravih obrazaca ponašanja - od izbjegavanja vaše žene do traženja ženske pažnje van braka do bijesa, izvještava Bljesak.

2. Da budem iskren...

Kada neko započne rečenicu sa ''Da budem iskren'', to pokazuje da iskrenost nije dio njegovog uobičajenog ponašanja, tvrdi bračni savjetnik Suzan Alan.

Ovo može biti znak upozorenja. Ponekad se supružnici ne osjećaju dovoljno bezbijedno da kažu istinu zbog očekivane reakcije druge strane. Ponekad ne govore istinu jer nešto kriju.

Za kvalitetan brak neophodno je uspostaviti uspješnu komunikaciju između obje strane, čak i kada su partneri stidljivi ili nisu navikli na iskren razgovor.

3. Zaboravi, nije važno

Rijetko neka fraza u našem jeziku signalizira emocionalnu distancu i rezignaciju kao ''Zaboravi, nije važno'', posebno ako je izgovorena nakon što druga strana nije razumjela važnost onoga što je prethodno rečeno.

''Zaboravi, nije važno'' ukazuje na gubitak intimnosti u vezi i opštu diskonekciju između partnera.

4. Nikada niste zadovoljni

Dobre supruge vole da udovolje svojoj drugoj polovini, da je nasmiju i da joj život učine zabavnijim i srećnijim. Međutim, veza ili brak mogu doći do tačke u kojoj ništa što radite nema taj efekat na drugu stranu.

Kada muškarac kaže ženi da nikada niste zadovoljni, to djeluje kao ljutnja. U stvarnosti, on se osjeća odbačeno, neuspješno i nesrećno.

Stidi se. Ako se kanali komunikacije ne otvore, vrlo lako bi mogao da ''odustane'' od braka i okrene se poslu, prijateljima ili čak novoj potencijalnoj ljubavi.

5. Da, dušo

Izraz slaganja ''Da, dušo'' može se reći na lijep i iskren način, ali neki partneri ga koriste iz pasivno-agresivnih razloga.

Dok se ''tinja'' u sebi jer ga muči što ne dobija pažnju koju zaslužuje od svoje žene ili možda zato što ga muči koliko novca ona troši, on javno ''popušta'' jer izbjegava sukob.

Pasivno-agresivno popuštanje mu daje osjećaj superiornosti, dok je u stvarnosti ovakav čovek izuzetno nesrećan