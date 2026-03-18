Snijeg zabijelio Leotar

Autor:Teodora Bjelogrlić
18.03.2026
Južnjake je jutros iznenadio snijeg na planini Leotar.
Nesvakidašnji prizor za mart na jugu Srpske, na Leotaru je izmjeren 1 stepen, uz oko 2 centimetra snijega, dok je u Trebinje znatno toplije, oko 9 stepeni.
Snijeg je tokom noći zahvatio i više predjele istočne Hercegovine. U Nevesinje izmjeren je 1 stepen uz 3 centimetra snijega, dok Gacko bilježi 2 stepena i 6 centimetara snježnog pokrivača. Na Čemerno temperatura je pala na minus 1, uz takođe 6 centimetara snijega.
U Bileći jutros 6 stepeni, bez snježnog pokrivača.
