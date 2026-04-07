Iran napao saudijski petrohemijski kompleks

ATV
07.04.2026 16:01

Иран напао саудијски петрохемијски комплекс
Foto: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Iran je napao saudijski petrohemijski kompleks Jubail, srce energetskog sektora kraljevstva i dom višemilijardskih zajedničkih ulaganja, saopštio je u utorak iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC).

Jubail, prostrani industrijski grad, dom je masovnih zajedničkih ulaganja između državnog naftnog diva Saudi Aramca i njegove petrohemijske podružnice SABIC te zapadnih energetskih velikana.

Полиција Србија

Hronika

Preminula žena koju je izbo unuk njenog partnera

IRGC je rekao da su napadi bili "odgovor na neprijateljske zločine u agresiji na (iranska) petrohemijska postrojenja Asalujeh", koja su navodno pogođena u nekoliko eksplozija tokom noći.

Nije odmah bilo jasno koji je objekat ili objekti pogođeni u Saudijskoj Arabiji. Video snimak koju je potvrdio "Rojters" prikazuje dim i plamen koji se dižu iz smjera Jubaila.

Игор Додик и Доналд Трамп Млађи

Republika Srpska

Igor Dodik zahvalio Trampu Mlađem na dolasku u Banjaluku

IRGC je u izjavi naveo da je "učinkovito ciljao raketama srednjeg dometa i nekoliko samoubilačkih dronova" kompleks Sadara, zajedničko ulaganje Aramca i Dova vrijedno 20 milijardi dolara koje je zatvoreno prošle sedmice, te druge objekte u Jubailu, uključujući onaj koji pripada ExxonMobilu, navodi "TheJerusalemPost".

Iran

Izrael Iran

Saudijska Arabija

Napad na Saudijsku Arabiju

Pročitajte više

Виктор Орбан и Џјен ДИ Венс се рукују.

Svijet

Sastanak Orbana i Vensa: Mađarski premijer jedan od nekoliko istinskih državnika u Evropi

12 h

0
Возило Хитне помоћи.

Srbija

Dječak (12) teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći

12 h

0
Панел дискусија у Банском двору на којој говори Доналд Трамп Млађи

Republika Srpska

Počela panel diskusija u Banskom dvoru, obraća se Tramp Mlađi

12 h

0
Турски војник стоји на стражи док полиција и војници обезбеђују подручје након напада наоружаних људи на зграду у којој се налази израелски конзулат у Истанбулу, Турска, у уторак, 7. априла 2026.

Svijet

Detalji napada u Istanbulu: Braća stigla u iznajmljenom vozilu, povezani sa terorističkom grupom

12 h

0

Više iz rubrike

Виктор Орбан и Џјен ДИ Венс се рукују.

Svijet

Sastanak Orbana i Vensa: Mađarski premijer jedan od nekoliko istinskih državnika u Evropi

12 h

0
Турски војник стоји на стражи док полиција и војници обезбеђују подручје након напада наоружаних људи на зграду у којој се налази израелски конзулат у Истанбулу, Турска, у уторак, 7. априла 2026.

Svijet

Detalji napada u Istanbulu: Braća stigla u iznajmljenom vozilu, povezani sa terorističkom grupom

12 h

0
Бред Парскал и Доналд Трамп разговарају у холу Бијеле куће

Svijet

Ko je Bred Parskal, moćni savjetnik koji je stigao u Banjaluku?

12 h

1
Трамп: Једна цивилизација нестаје вечерас!

Svijet

Tramp: Jedna civilizacija nestaje večeras!

12 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

00

14

Zbog djece stradalog sveštenika iz Dervente na nogama i Amerika

23

38

Odjekuju eksplozije: Iran napao pred istek ultimatuma

23

30

Sveštenik Darko spasio život svešteniku Bogdanu

23

23

Zvezda se uzdigla nakon poraza u derbiju: Pariz pao

23

15

Brejk Bajerna u Madridu, Minimalac Arsenala

