Iran napao saudijski petrohemijski kompleks

Iran je napao saudijski petrohemijski kompleks Jubail, srce energetskog sektora kraljevstva i dom višemilijardskih zajedničkih ulaganja, saopštio je u utorak iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC).

Jubail, prostrani industrijski grad, dom je masovnih zajedničkih ulaganja između državnog naftnog diva Saudi Aramca i njegove petrohemijske podružnice SABIC te zapadnih energetskih velikana.

IRGC je rekao da su napadi bili "odgovor na neprijateljske zločine u agresiji na (iranska) petrohemijska postrojenja Asalujeh", koja su navodno pogođena u nekoliko eksplozija tokom noći.

Nije odmah bilo jasno koji je objekat ili objekti pogođeni u Saudijskoj Arabiji. Video snimak koju je potvrdio "Rojters" prikazuje dim i plamen koji se dižu iz smjera Jubaila.

IRGC je u izjavi naveo da je "učinkovito ciljao raketama srednjeg dometa i nekoliko samoubilačkih dronova" kompleks Sadara, zajedničko ulaganje Aramca i Dova vrijedno 20 milijardi dolara koje je zatvoreno prošle sedmice, te druge objekte u Jubailu, uključujući onaj koji pripada ExxonMobilu, navodi "TheJerusalemPost".