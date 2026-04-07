Sastanak Orbana i Vensa: Mađarski premijer jedan od nekoliko istinskih državnika u Evropi

07.04.2026 15:18

Виктор Орбан и Џјен ДИ Венс се рукују.
Potpredsjednik SAD Džejms Dejvid Vens rekao je premijeru Mađarske Viktoru Orbanu da Vašington smatra mađarskog lidera jednim od nekoliko istinskih državnika u Evropi koji mogu da djeluju kao mirotvorci.

- Vi ste jedan od istinskih državnika. Rekao bih jedan od tek nekoliko u Evropi - istakao je Vens tokom sastanka sa Orbanom u Budimpešti.

Vens je naglasio da je Orban i jedan od nekoliko zvaničnika koji mogu da razgovaraju sa ljudima širom svijeta i da igraju ulogu "ekonomskog državnika".

ORBAN: POSJETA VENSA - ZLATNA PRILIKA I ISTORIJSKI TRENUTAK

Mađarski premijer Viktor Orban saopštio je da je posjeta potpredsjednika SAD Džejmsa Dejvida Vensa Budimpešti zlatna prilika i istorijski trenutak.

- Zlatno doba, zlatna prilika! Zadovoljstvo mi je što sam se sastao sa potpredsjednikom SAD Džejmsom Dejvidom Vensom u Budimpešti. Istorijski trenutak, prva takva posjeta u 35 godina - objavio je Orban na Iksu.

SRAMOTNO MIJEŠANjE BRISELA U IZBORNI PROCES U MAĐARSKOJ

Miješanje EU u proces parlamentarnih izbora u Mađarskoj je sramotno, ocijenio je potpredsjednik SAD Džejms Dejvid Vens.

- Jedan od razloga zašto smo ovdje i dijelom razlog zašto me je predsjednik SAD /Donald Tramp/ poslao ovdje je to što mislimo da je zaista sramotan nivo miješanja birokrata EU /u izborni proces u Mađarskoj/ - rekao je Vens tokom posjete Budimpešti.

Vens je naglasio da on neće govoriti narodu Mađarske kako da glasa na izborima u nedjelju, 12. aprila, i pozvao EU da se isto tako ponaša.

VENS: TRAMP I ORBAN UČINILI VIŠE OD SVIH ZA RJEŠAVANjE UKRAJINSKOG SUKOBA

Američki predsjednik Donald Tramp i premijer Mađarske Viktor Orban učinili su više od bilo koga drugog kada se radi o pronalaženju rješenja za ukrajinski sukob, izjavio je potpredsjednik SAD Džejms Dejvid Vens.

On je tokom posjete Mađarskoj rekao da će SAD nastaviti da ulažu napore sa ciljem pronalaženja rješenja za sukob u Ukrajini.

- Nastavićemo da učestvujemo u tom procesu - naveo je Vens.

Džej Di Vens

Viktor Orban

Mađarska

Izbori u Mađarskoj

