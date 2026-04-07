Drama u Istanbulu: Pucnjava kod konzulata Izraela, više mrtvih

U pucnjavi u blizini zgrade u kojoj je smješten zatvoreni izraelski konzulat u Istanbulu danas su ubijene tri osobe, dok su dva policajca povrijeđena, prenose svjetski mediji.

Prema izvještajima, do oružanog sukoba došlo je u neposrednoj blizini objekta koji se nalazi u važnom poslovnom dijelu grada, gdje su smještena i sjedišta najvećih turskih banaka.

Televizija NTV navodi da je jedan napadač uhvaćen ranjen, dok je drugi ubijen.

Nezvanične informacije ukazuju na to da su osumnjičeni otvorili vatru na policijske službenike koji su osiguravali područje oko zgrade. Za sada nije poznato da li je meta napada bio izraelski konzulat.

— Mahfil (@mahfildijital) April 7, 2026

Snimci agencije Rojters prikazuju trenutke pucnjave, na kojima se vidi policajac kako izvlači oružje i zauzima zaklon dok odjekuju hici. Na snimku je zabilježena i osoba koja leži na tlu oblivena krvlju.

Područje oko izraelskog konzulata inače je pod stalnim jakim policijskim nadzorom. Nakon incidenta, snimci prikazuju pojačano prisustvo naoružanih policijskih snaga koje patroliraju tim dijelom grada.

Nadležne vlasti još uvijek nisu izdale zvanično saopštenje o motivima napada niti o identitetu napadača, prenosi Kliks.