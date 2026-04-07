Oglasio se predsjednik Irana: 14 miliona ljudi je spremno da se žrtvuje u ratu, i ja sa njima

Suočen sa predstojećim rokom za SAD, iranski predsjednik Masud Pezeškijan je u utorak izjavio da se "14 miliona Iranaca, uključujući i njega samog, dobrovoljno prijavilo da žrtvuje svoje živote u ratu".

Predsednik je ovo objavio na društvenoj mreži X neposredno prije isteka roka koji je američki predsjednik Donald Tramp dao prije nego što bombarduje elektrane i mostove u Iranu ako ne olabave svoj kontrolu nad Ormuskim moreuzom.

Više od 14 miliona Iranaca izjavilo je spremnost da žrtvuje svoje živote u (samopožrtvovanoj) kampanji. I ja sam bio, jesam i ostaću spreman da dam svoj život za Iran", napisao je on.

Ova brojka je dvostruko veća a od ostalih brojki koje su iranski državni mediji ranije pominjali o dobrovoljcima koje je vlada tražila putem SMS poruka i medija dok je rat trajao.

U Iranu živi oko 90 miliona ljudi, a mnogi su i dalje ljuti na vladu zbog krvavog suzbijanja demonstracija širom zemlje, a brojka od 14 miliona vjerovatno ima za cilj da pokuša da odvrati obećanu američku najavu bombardovanja.