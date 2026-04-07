Ko je Bred Parskal, moćni savjetnik koji je stigao u Banjaluku?

07.04.2026 14:44

Бред Парскал и Доналд Трамп разговарају у холу Бијеле куће
Foto: Instagram/ parscale

Jedan od najznačajnijih medijskih i političkih savjetnika Bred Parskal stigao je u Banjaluku zajedno sa sinom američkog predsjednika Donaldom Trampom Mlađim.

Parskal je bio direktor digitalnih medija u predsjedničkoj kampanji Donalda Trampa 2016. godine, a potom menadžera predsjedničke kampanje Trampa 2020. godine.

Za Trampovu organizaciju počeo je da radi 2011. godine, a početkom 2015. Donald Tramp je angažovao njegovu firmu Gils-Parskal za stvaranje vebsajta za njegovu kampanju.

Трамп Млађи у Бањалуци
Tramp Mlađi u Banjaluci

Parskal je po struci marketinški stručnjak, a prve korake napravio je kroz rad na izradi veb-sajtova i digitalnih projekata. Upravo taj tehnološki i poslovni pristup omogućio mu je da se profiliše kao jedan od ljudi koji razumiju kako se publika okuplja i angažuje u onlajn prostoru.

Izuzetno je cijenjen u svijetu zbog revolucionarnog uvođenja digitalnih alata u savremene političke kampanje.

