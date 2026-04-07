Tramp Mlađi u Banjaluci: Panel diskusija u Banskom dvoru

Donald Tramp Mlađi, sin američkog predsjednika, stigao je u Banjaluku.
Tramp Mlađi će održati panel diskusiju u Banskom dvoru, gdje se očekuje veliki broj privrednika iz Srpske.
U Banski dvor su već stigle brojne zvanice, među kojima su Milorad Dodik, lider SNSD-a, Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva, Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske, Siniša Karan, predsjednika Republike Srpske, Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine
Trampov dolazak u najveći grad Srpske prate jake policijske snage, uz podršku helikoptera MUP-a Republike Srpske.
