Donald Tramp Mlađi stigao u Banjaluku

Tramp Mlađi bi trebalo da učestvuje na panel diskusiji u Banskom dvoru.

Tramp Mlađi Banjaluka

Podsjećamo, Donald Tramp Mlađi sletio je danas na banjalučki aerodrom u 12 časova i 52 minute, a tu ga je dočekao Igor Dodik, organizacioni sekretar SNSD-a.

Tramp Mlađi i Betina Anderson

Dolazak sina američkog predsjednika prošao je bez prisustva kamera. Medijima nije bilo dozvoljeno fotografisanje niti snimanje na aerodromu, pa su prvi kadrovi izostali, uprkos velikom interesovanju javnosti.

Prema informacijama sa lica mjesta, već u 13 časova i 6 minuta formirana je duga kolona vozila koja je napustila aerodrom u Mahovljanima i uputila se ka Banjaluci.

Detalji posjete za sada nisu zvanično saopšteni, a očekuje se da će tokom dana biti poznato više informacija o sastancima i razlozima dolaska.

Dolazak Trampa Mlađeg izazvao je veliku pažnju javnosti, ali i političke reakcije, s obzirom na to da se radi o ličnosti koja dolazi iz porodice jednog od najuticajnijih političara u Sjedinjenim Američkim Državama.