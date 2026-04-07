Donald Tramp Mlađi stigao u Banjaluku

ATV
07.04.2026 14:23

Доналд Трамп Млађи стигао у Бањалуку
Foto: ATV

Sin američkog predsjednika Donalda Tramp, Donald Tramp Mlađi stigao je u Banjaluku.

Tramp Mlađi bi trebalo da učestvuje na panel diskusiji u Banskom dvoru.

Трамп Млађи Бањалука
Tramp Mlađi Banjaluka

Podsjećamo, Donald Tramp Mlađi sletio je danas na banjalučki aerodrom u 12 časova i 52 minute, a tu ga je dočekao Igor Dodik, organizacioni sekretar SNSD-a.

Трамп Млађи и Бетина Андерсон
Tramp Mlađi i Betina Anderson

Dolazak sina američkog predsjednika prošao je bez prisustva kamera. Medijima nije bilo dozvoljeno fotografisanje niti snimanje na aerodromu, pa su prvi kadrovi izostali, uprkos velikom interesovanju javnosti.

Prema informacijama sa lica mjesta, već u 13 časova i 6 minuta formirana je duga kolona vozila koja je napustila aerodrom u Mahovljanima i uputila se ka Banjaluci.

Detalji posjete za sada nisu zvanično saopšteni, a očekuje se da će tokom dana biti poznato više informacija o sastancima i razlozima dolaska.

Dolazak Trampa Mlađeg izazvao je veliku pažnju javnosti, ali i političke reakcije, s obzirom na to da se radi o ličnosti koja dolazi iz porodice jednog od najuticajnijih političara u Sjedinjenim Američkim Državama.

Pročitajte više

Игор Додик дочекао Доналда Трампа Млађег на Аеродрому Бањалука

Republika Srpska

Igor Dodik dočekao Donalda Trampa Mlađeg na banjalučkom aerodromu

13 h

11
Цвијановић: Посјета Трампа Млађег превише важна да бисмо дозволили да је поквари сарајевска клеветничка кампања

Republika Srpska

Cvijanović: Posjeta Trampa Mlađeg previše važna da bismo dozvolili da je pokvari sarajevska klevetnička kampanja

13 h

0
Доналд Трамп Млађи у Српској: Делегација кренула према Бањалуци

Republika Srpska

Donald Tramp Mlađi u Srpskoj: Delegacija krenula prema Banjaluci

14 h

0
Оклопно возило САЈ-а Деспот на семафору у центру Бањалуке док се очекује долазак Доналда Трампа Млађег

Banja Luka

Pojačane mjere bezbjednosti u Banjaluci

14 h

0

Više iz rubrike

Сутра исплата мартовских пензија у Републици Српској

Republika Srpska

Sutra isplata martovskih penzija u Republici Srpskoj

13 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik o posjeti Vensa Budimpešti: Signal snažne podrške Vladi Mađarske na čelu sa Orbanom

13 h

0
Данијела Матовић позира на фотографији за свој профил

Republika Srpska

Ko je Danijela Matović koja će razgovarati sa Donaldom Trampom Mlađim?

13 h

0
Доналд Трамп Млађи

Republika Srpska

Detalji dolaska Donalda Trampa Mlađeg: Evo sa kim je stigao u Banjaluku

13 h

4

