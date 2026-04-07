Tužilaštvo obustavilo istragu protiv Draška Stanivukovića

Banjalučko tužilaštvo obustavilo je istragu protiv gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića i načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje gradske uprave Vuka Višekrune za nenamjensku potrošnju 1,7 miliona KM iz kreditnih sredstava, potvrđeno je za ATV.

Istraga je vođena po prijavi PU Banjaluka, iz aprila 2024. godine, zbog sumnje da je Stanivuković počinio krivično djelo obmana pri dobijanju kredita, a Višekruna zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja.

Prijavljeno djelo, nije krivično djelo

”Donesena ja naredba o obustavi istrage, jer je analizom dokaza utvrđeno da prijavljeno djelo nije krivično djelo”, navode u Okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci.

Sve se odnosilo na gradnju kružnog toka na Bulevaru Cara Dušana (kod zgrade Ekvator), kojom je izmijenjen režim saobraćaja u Banjaluci. Naime, u prijavi koju je PU Banjaluka dostavila tužilaštvu navodilo se da je Stanivuković, u ime Grada, potpisao ugovor o dugoročnom kreditu u iznosu od 25 miliona maraka za finansiranje kapitalnih investicija, odnosno izgradnji mosta u naselju Dolac.

(Ne)namjenska potrošnja sredstava

Kreditom je tačno definisano i određeno na šta će sredstva biti utrošena. U prijavi se navodilo da je dio sredstava, odnosno 1.767.129 KM, Stanivuković od 10. oktobra 2023. do 6. marta 2024. godine usmjerio na drugi projekat koji nije bio obuhvaćen kreditom, a radi se upravo o kružnoj raskrsnici kod zgrade Ekvatora.

Raskrsnica obuhvaćena kreditom

”Analizom predmeta je utvrđeno da sredstva nisu išla mimo namjene, kako se to navodilo u prijavi, jer je kružna raskrnica obuhvaćena istim projektom za koju je kredit dodijeljen, odnosno za projekat izgradnje mosta na Docu. Prema tome, prijavljeno djelo nije krivično djelo”, navode u tužilaštvu.

Dodaju da ni u postupanju Višekrune, koji se sumnjičio da je potpisao dokumente koji su u suprotnosti sa važećom dokumentacijom, nema elemenata krivičnog djela.