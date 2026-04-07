Logo
Large banner

Tužilaštvo obustavilo istragu protiv Draška Stanivukovića

Autor:

Ognjen Matavulj
07.04.2026 14:50

Komentari:

1
Foto: ATV
Foto: ATV

Banjalučko tužilaštvo obustavilo je istragu protiv gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića i načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje gradske uprave Vuka Višekrune za nenamjensku potrošnju 1,7 miliona KM iz kreditnih sredstava, potvrđeno je za ATV.

Istraga je vođena po prijavi PU Banjaluka, iz aprila 2024. godine, zbog sumnje da je Stanivuković počinio krivično djelo obmana pri dobijanju kredita, a Višekruna zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja.

Prijavljeno djelo, nije krivično djelo

”Donesena ja naredba o obustavi istrage, jer je analizom dokaza utvrđeno da prijavljeno djelo nije krivično djelo”, navode u Okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci.

Hronika

Gradonačelnik pod istragom: Kružni tok pod lupom Tužilaštva!

Sve se odnosilo na gradnju kružnog toka na Bulevaru Cara Dušana (kod zgrade Ekvator), kojom je izmijenjen režim saobraćaja u Banjaluci. Naime, u prijavi koju je PU Banjaluka dostavila tužilaštvu navodilo se da je Stanivuković, u ime Grada, potpisao ugovor o dugoročnom kreditu u iznosu od 25 miliona maraka za finansiranje kapitalnih investicija, odnosno izgradnji mosta u naselju Dolac.

(Ne)namjenska potrošnja sredstava

Kreditom je tačno definisano i određeno na šta će sredstva biti utrošena. U prijavi se navodilo da je dio sredstava, odnosno 1.767.129 KM, Stanivuković od 10. oktobra 2023. do 6. marta 2024. godine usmjerio na drugi projekat koji nije bio obuhvaćen kreditom, a radi se upravo o kružnoj raskrsnici kod zgrade Ekvatora.

Raskrsnica obuhvaćena kreditom

”Analizom predmeta je utvrđeno da sredstva nisu išla mimo namjene, kako se to navodilo u prijavi, jer je kružna raskrnica obuhvaćena istim projektom za koju je kredit dodijeljen, odnosno za projekat izgradnje mosta na Docu. Prema tome, prijavljeno djelo nije krivično djelo”, navode u tužilaštvu.

Dodaju da ni u postupanju Višekrune, koji se sumnjičio da je potpisao dokumente koji su u suprotnosti sa važećom dokumentacijom, nema elemenata krivičnog djela.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

obustava istrage

Draško Stanivuković

OJT Banjaluka

PU Banjaluka

Kružni tok

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Оклопно возило САЈ-а Деспот на семафору у центру Бањалуке док се очекује долазак Доналда Трампа Млађег

Banja Luka

Pojačane mjere bezbjednosti u Banjaluci

14 h

0
Возач уништио фасаду зграде

Banja Luka

Bahatost u Banjaluci: Vozač uništio fasadu zgrade pa pobjegao

15 h

0
Снијег

Banja Luka

Poznato do kada građani mogu prijaviti štetu nastalu usljed snijega

1 d

0
Младен Матовић се пријавио на конкурс за директора Банског двора

Banja Luka

ATV saznaje: Matović se prijavio na konkurs za direktora Banskog dvora

1 d

3

  • Najnovije

  • Najčitanije

00

14

Zbog djece stradalog sveštenika iz Dervente na nogama i Amerika

23

38

Odjekuju eksplozije: Iran napao pred istek ultimatuma

23

30

Sveštenik Darko spasio život svešteniku Bogdanu

23

23

Zvezda se uzdigla nakon poraza u derbiju: Pariz pao

23

15

Brejk Bajerna u Madridu, Minimalac Arsenala

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner