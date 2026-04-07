Logo
Large banner

Bahatost u Banjaluci: Vozač uništio fasadu zgrade pa pobjegao

07.04.2026 11:20

Komentari:

0
Возач уништио фасаду зграде
Foto: Glas Srpske

Koliko bahatost pojedinih vozača uzima maha, najbolje pokazuje primjer iz naselja Ada gdje je juče uništena fasada na zgradi.

- Nepoznati vozač juče se parkirao iznad zgrade u ulici Palih boraca broj 11 iako ima dovoljno parking mjesta. Nedugo nakon toga ponovo je sjeo u svoj automobil i bukvalno uništio fasadu zgrade. S obzirom da je automobil bio parkiran na zelenoj površini koja je natopljena vodom, on je proklizavao u mjestu zbog čega je blato otišlo na fasadu i prozore na prvom spratu - navode ogorčeni mještani ove zgrade za "Glas Srpske", koji su nakon toga pozvali i policiju.

Kako ističu policija je izašla na lice mjesta, obavila uviđaj, a nakon toga pozvali su i komunalce koji su rekli da ovaj slučaj nije u njihovoj nadležnosti.

Stanari ove zgrade ogorčeni su potezom za sada nepoznatog vozača.

- Čovjek je sjeo u automobil i otišao kao da se ništa nije desilo. Kako nam se čini, automobil je imao strane registarske oznake. Ne možemo da vjerujemo da ima ovako bahatih i bezobraznih ljudi - poručuju stanari zgrade koji navode da će na kraju oni iz svoga džepa biti primorani da fasadu vrate u prijašnje stanje iako bi to trebao da uradi onaj koji ju je i uništio.

Podijeli:

Tagovi :

Banjaluka

vozač

Kiša

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пуцњава у бањалучком насељу Старчевица

Hronika

Podignuta optužnica protiv Mihajla i Radoslava Jovića zbog premlaćivanja policajaca!

16 h

1
Род Благојевић

Republika Srpska

Blagojević: Snažni odnosi sa Srbima u nacionalnom interesu Amerike

16 h

0
отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Republika Srpska

MUP Srpske izdao obavještenje: Danas na snazi više zabrana

20 h

0
Борис Зорић је због убиства Бруне Ролда у Бањалуци осуђе на четири године затвора и обавезно лијечење од зависности од наркотика и алкохола.

Hronika

Zbog pokušaja ubistva u Banjaluci uhapšen Boris Zorić

1 d

3

Više iz rubrike

Снијег

Banja Luka

Poznato do kada građani mogu prijaviti štetu nastalu usljed snijega

1 d

0
Младен Матовић се пријавио на конкурс за директора Банског двора

Banja Luka

ATV saznaje: Matović se prijavio na konkurs za direktora Banskog dvora

1 d

3
Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић данас је пратила наступ Полицијског оркестра МУП-а Републике Српске у Бањалуци

Banja Luka

Cvijanovićeva pratila nastup Policijskog orkestra u Banjaluci

1 d

0
Превозници писали Станивуковићу: Траже веће цијене, могуће редукције

Banja Luka

Prevoznici pisali Stanivukoviću: Traže veće cijene, moguće redukcije

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

00

14

Zbog djece stradalog sveštenika iz Dervente na nogama i Amerika

23

38

Odjekuju eksplozije: Iran napao pred istek ultimatuma

23

30

Sveštenik Darko spasio život svešteniku Bogdanu

23

23

Zvezda se uzdigla nakon poraza u derbiju: Pariz pao

23

15

Brejk Bajerna u Madridu, Minimalac Arsenala

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner