Bahatost u Banjaluci: Vozač uništio fasadu zgrade pa pobjegao

- Nepoznati vozač juče se parkirao iznad zgrade u ulici Palih boraca broj 11 iako ima dovoljno parking mjesta. Nedugo nakon toga ponovo je sjeo u svoj automobil i bukvalno uništio fasadu zgrade. S obzirom da je automobil bio parkiran na zelenoj površini koja je natopljena vodom, on je proklizavao u mjestu zbog čega je blato otišlo na fasadu i prozore na prvom spratu - navode ogorčeni mještani ove zgrade za "Glas Srpske", koji su nakon toga pozvali i policiju.

Kako ističu policija je izašla na lice mjesta, obavila uviđaj, a nakon toga pozvali su i komunalce koji su rekli da ovaj slučaj nije u njihovoj nadležnosti.

Stanari ove zgrade ogorčeni su potezom za sada nepoznatog vozača.

- Čovjek je sjeo u automobil i otišao kao da se ništa nije desilo. Kako nam se čini, automobil je imao strane registarske oznake. Ne možemo da vjerujemo da ima ovako bahatih i bezobraznih ljudi - poručuju stanari zgrade koji navode da će na kraju oni iz svoga džepa biti primorani da fasadu vrate u prijašnje stanje iako bi to trebao da uradi onaj koji ju je i uništio.