Podignuta optužnica protiv Mihajla i Radoslava Jovića zbog premlaćivanja policajaca!

Autor:Ognjen Matavulj
Komentari:1
Okružno javno tužilaštvo Banjaluka podiglo je optužnicu protiv Mihajla Jovića (22) i njegovog oca Radoslava Raće Jovića (49) zbog napada na policijskog inspektora i policajce u banjalučkom naselju Starčevica.
U OJT Banjaluka za ATV navode da je Mihajlu na teret stavljeno krivično djelo sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje, za koje je zaprijećena kazna od jedne do 10 godina zatvora.
Radoslav Jović optužen je za krivična djela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti i ugrožavanje sigurnosti. Ukoliko se dokaže krivica njemu prijeti kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora.
Hronika
Objavljen snimak prebijanja inspektora i policajaca u Banjaluci
”Optužnica je podignuta 24. marta i proslijeđena je Osnovnom sudu u Banjaluci na potvrđivanje”, rekla je za ATV portparol OJT Banjaluka Maja Đaković Vidović.
Napad na policajce dogodio se 30. avgusta prošle godine pri čemu je teško povrijeđen inspektor S.Š. i njegovo maloljetno dijete i lakše dva policajaca. Prema tvrdnjama policije napadu na S.Š. je svjedočilo i njegovo maloljetno dijete.
Hronika
Slučaj Jovići: Uhapšen odbjegli maloljetnik iz Banjaluke!
Prema informacijama iz istrage do napada je došlo nakon što je, kako se sumnja, Mihajlo Jović angažovao maloljetnika da razbije automobil djevojke Đ.R. koja je s njim prekinula emotivnu vezu. Kada je mladić krenuo da lupa vozilo, reagovao je policijski inspektor u civilu koji se tu zatekao. Izvukao je pištolj i mladiću naredio da legne i stavi ruke iza leđa, što je on i učinio.
Međutim, kad je inspektor krenuo da mu stavi lisice napao ga je Mihajlo Jović. U sukob se potom umiješao njegov otac Radoslav i inspektoru su nanijeli tjelesne povrede. Tokom saslušanja u tužilaštvu Radoslav je tvrdio da nije znao da se radilo o inspektoru i da je mislio da brani sina. U izjavi se žalio na postupanje policije, tvrdeći da su ga u stanici tukli maskirani pripadnici Žandarmerije.
Hronika
Jovićima predložen pritvor, prijeti im do 10 godina zatvora
Nakon hapšenja Mihajlo je određeno vrijeme proveo u pritvoru i u međuvremenu je pušten da se brani sa slobode.
Sud je odbio prijedlog za pritvaranje Radoslava Jovića. Njegovo puštanje na slobodu izazvalo je negodovanje i oštre reakcije zaposlenika MUP-a Republike Srpske koji su zbog toga organizovali masovan protest ispred Osnovnog suda u Banjaluci. Reagovao je i Sindikat radnika unutrašnjih poslova koji je takvu odluku suda nazvao sramnom, smatrajući da neadekvatne sankcije ohrabruju nasilnike.
Hronika
Sud objasnio zašto je pustio Radoslava i pritvorio Mihajla Jovića
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu