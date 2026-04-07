Podignuta optužnica protiv Mihajla i Radoslava Jovića zbog premlaćivanja policajaca!

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka podiglo je optužnicu protiv Mihajla Jovića (22) i njegovog oca Radoslava Raće Jovića (49) zbog napada na policijskog inspektora i policajce u banjalučkom naselju Starčevica.

Prijeti im do 10 godina zatvora

U OJT Banjaluka za ATV navode da je Mihajlu na teret stavljeno krivično djelo sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje, za koje je zaprijećena kazna od jedne do 10 godina zatvora.

Radoslav Jović optužen je za krivična djela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti i ugrožavanje sigurnosti. Ukoliko se dokaže krivica njemu prijeti kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora.

”Optužnica je podignuta 24. marta i proslijeđena je Osnovnom sudu u Banjaluci na potvrđivanje”, rekla je za ATV portparol OJT Banjaluka Maja Đaković Vidović.

Inspektor pretučen pred djetetom

Napad na policajce dogodio se 30. avgusta prošle godine pri čemu je teško povrijeđen inspektor S.Š. i njegovo maloljetno dijete i lakše dva policajaca. Prema tvrdnjama policije napadu na S.Š. je svjedočilo i njegovo maloljetno dijete.

Prema informacijama iz istrage do napada je došlo nakon što je, kako se sumnja, Mihajlo Jović angažovao maloljetnika da razbije automobil djevojke Đ.R. koja je s njim prekinula emotivnu vezu. Kada je mladić krenuo da lupa vozilo, reagovao je policijski inspektor u civilu koji se tu zatekao. Izvukao je pištolj i mladiću naredio da legne i stavi ruke iza leđa, što je on i učinio.

Radoslav tvrdio da je branio sina

Međutim, kad je inspektor krenuo da mu stavi lisice napao ga je Mihajlo Jović. U sukob se potom umiješao njegov otac Radoslav i inspektoru su nanijeli tjelesne povrede. Tokom saslušanja u tužilaštvu Radoslav je tvrdio da nije znao da se radilo o inspektoru i da je mislio da brani sina. U izjavi se žalio na postupanje policije, tvrdeći da su ga u stanici tukli maskirani pripadnici Žandarmerije.

Nakon hapšenja Mihajlo je određeno vrijeme proveo u pritvoru i u međuvremenu je pušten da se brani sa slobode.

Policajci protestvovali pred sudom

Sud je odbio prijedlog za pritvaranje Radoslava Jovića. Njegovo puštanje na slobodu izazvalo je negodovanje i oštre reakcije zaposlenika MUP-a Republike Srpske koji su zbog toga organizovali masovan protest ispred Osnovnog suda u Banjaluci. Reagovao je i Sindikat radnika unutrašnjih poslova koji je takvu odluku suda nazvao sramnom, smatrajući da neadekvatne sankcije ohrabruju nasilnike.