Preminuo mladić (29) koji je povrijeđen u teškoj nesreći u Laktašima

07.04.2026 10:18

Преминуо младић (29) који је повријеђен у тешкој несрећи у Лакташима
Mladić A.K. (29), koji je zadobio teške povrede u saobraćajnoj nesreći u Laktašima krajem marta, preminuo je u Univerzitetsko-kliničkom centru u Banjaluci.

On je nakon nesreće bio priključen na aparate za mehaničku ventilaciju, ali je, uprkos naporima ljekara da mu spasu život, preminuo juče, saznaje Srpskainfo.

S druge strane, stanje d‌jevojke koja je takođe povrijeđena u nesreći i dalje je teško.

Podsjećamo, kako je ranije saopšteno iz banjalučkog tužilaštva, nesreća se dogodila 29. marta oko 04.30., kada je automobil BMW kojim je upravljao A.K. (29) iz Prijedora sletio sa kolovoza.







"Prilikom saobraćajne nesreće, vozač A.K. iz Prijedora i suvozač K.K. (18) iz Laktaša zadobili su tjelesne povrede. Povrijeđenim osobama je pružena ljekarska pomoć i oni su smješteni u Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske u Banjaluci", naveli su ranije iz tužilaštva.

Uviđaj je obavio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice Laktaši.

Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne mjere i radnje, kao i vještačenja, na utvrđivanju svih okolnosti pomenute saobraćajne nesreće.

