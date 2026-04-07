Trebinjci se probudili u dimu i smradu

Autor:Bojan Nosović
Komentari:0
I dalje gori trebinjska deponija a gust dum i nesnosan smrad spustili su se u sami centar grada.
"Ovo je teško ugasiti jer je požar otišao u dubinu deponije. I sinoć oko ponoći sam izlazio na teren", za ATV kaže komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković.
Napored daju i komunalci koji zgarište pokušavaju zatrpati.
Društvo
Haos na trebinjskoj deponiji: Šire se dim i smrad
Požar na deponiji Obotina krenuo je u subotu u poslijepodnevnim satima.
Ovoj deponiji je istekao rok a za sanaciju je potrebno oko 16 miliona maraka. Projekat je urađen.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu