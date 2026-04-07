Trebinjci se probudili u dimu i smradu

I dalje gori trebinjska deponija a gust dum i nesnosan smrad spustili su se u sami centar grada.

"Ovo je teško ugasiti jer je požar otišao u dubinu deponije. I sinoć oko ponoći sam izlazio na teren", za ATV kaže komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković.

Napored daju i komunalci koji zgarište pokušavaju zatrpati.

Požar na deponiji Obotina krenuo je u subotu u poslijepodnevnim satima.

Ovoj deponiji je istekao rok a za sanaciju je potrebno oko 16 miliona maraka. Projekat je urađen.