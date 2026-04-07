Opština u Republici Srpskoj nudi 36.000 KM svima koji se vrate kući

Општина у Републици Српској нуди 36.000 КМ свима који се врате кући

Jedna opština u Republici Srpskoj pokrenula je novi program finansijske podrške s ciljem povratka stanovništva, nudeći značajne subvencije porodicama koje odluče da se vrate u ovu lokalnu zajednicu.

Naime, na sjednici Skupštine opštine Šekovići usvojen je Pravilnik o dod‌jeli subvencija za podršku povratku porodica na područje ove opštine, koji predviđa isplatu ukupno 36.000 KM po porodici.

Prema ovom programu, korisnici će dobijati mjesečnu podršku u iznosu od 1.500 KM tokom dvije godine.

Kako je naveo načelnik opštine Miladin Lazić, cilj ove mjere je da se potakne povratak porodica koje su ranije napustile Šekoviće, ali i da se oživi lokalna zajednica.

Program je namijenjen osobama koje posjeduju ličnu kartu Šekovića duže od pet godina, ali trenutno nemaju stvarno prebivalište u ovoj opštini, a razmišljaju o povratku, piše Stolac.co.

"Ako imaš porodicu i razmišljaš o povratku u svoje rodno mjesto, vrijedi da se informiraš o ovoj prilici", poručio je Lazić.

Najavljeno je da će javni konkurs za dod‌jelu subvencija uskoro biti raspisan, dok bi realizacija programa trebala početi od septembra ove godine.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada se mnoge manje lokalne zajednice u BiH suočavaju sa depopulacijom, te pokušavaju kroz finansijske i druge mjere privući stanovništvo nazad.

