Horor u BiH: Pronađene mrtve ovce, riječi vlasnika šokirale sve

U naselju Đokići-Drenov Do, na području Tuzle, zabilježen je slučaj nepropisnog odlaganja uginulih životinja.

Naime, juče je, oko 13.30 časova dežurnoj službi PS Istok (Tuzla) prijavljeno je da je na ovom lokalitetu odbačeno devet uginulih ovaca.

Na teren su izašli policijski službenici.

Zajedno s njima, kako javlja "Agroklub" na terenu su bili i predstavnici veterinarske stanice. Utvrđeno je da se ne radi o devet, već o tri uginule ovce.

Analizom uzoraka ustanovljeno je da ovce nisu imale zarazne bolesti.

U međuvremenu je pronađen i vlasnik ovaca, koji je izjavio da je životinje ostavio na toj lokaciji s namjerom da nahrani pse lutalice.

O svemu je obaviješteno i JKP “Komunalac”, čiji su radnici uklonili leševe životinja sa terena.