Danas počinje isplata stipendija u Prijedoru

06.04.2026 10:22

Данас почиње исплата стипендија у Приједору
Grad Prijedor danas počinje isplatu stipendija za školsku i akademsku 2025/26. godinu za 182 učenika srednjih škola i 127 studenata, saopšteno je danas iz Gradske uprave.

Mjesečni iznos učeničke stipendije je 120 KM, dok studentska stipendija od ove godine iznosi 200 KM, a isplaćuju se 10 mjeseci tokom kalendarske godine.

Srednjoškolcima je dodijeljeno 45 stipendija na osnovu uspjeha, 17 za deficitarna zanimanja, a 120 prema kriterijumu socijalnog statusa.

Studenti su dobili 39 stipendija na osnovu uspjeha, 45 za deficitarna zanimanja, a 43 po socijalnom statusu.

"Deset studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju grada odreklo se ove podrške u korist stipendije Ministarstva za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske", navodi se u saopštenju.

U budžetu grada Prijedora za ovu godinu za učeničke i studentske stipendije planirano je 580.000 KM, kao i lani.

stipendija Republika Srpska

Prijedor

studenti

Više iz rubrike

Злочин у Коњицу

Gradovi i opštine

Žrtve Konjica još uvijek čekaju pravdu

1 d

0
Бијељина - ријека Сана Брезичани

Gradovi i opštine

Vodostaj Sane u znatnom padu

2 d

0
У Требињу отворен едукативни центар за медицинске сестре

Gradovi i opštine

U Trebinju otvoren edukativni centar za medicinske sestre

3 d

0
Ријека Босна у Добоју

Gradovi i opštine

Vodostaj Bosne u Doboju raste, pojavila se klizišta

3 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

38

Najbolji na svijetu: Jokićev moćni tripl-dabl za nestvaran preokret

07

33

Vens stigao u Mađarsku da podrži Orbana

07

25

Horoskop za utorak: Dan odluka za Ovna i iznenađenja za Vodoliju

07

15

Danas slavimo Blagovijesti! Ako uradite ovo imaćete jako lošu godinu

07

12

Večeras ističe ultimatum

