Danas počinje isplata stipendija u Prijedoru

Grad Prijedor danas počinje isplatu stipendija za školsku i akademsku 2025/26. godinu za 182 učenika srednjih škola i 127 studenata, saopšteno je danas iz Gradske uprave.

Mjesečni iznos učeničke stipendije je 120 KM, dok studentska stipendija od ove godine iznosi 200 KM, a isplaćuju se 10 mjeseci tokom kalendarske godine.

Srednjoškolcima je dodijeljeno 45 stipendija na osnovu uspjeha, 17 za deficitarna zanimanja, a 120 prema kriterijumu socijalnog statusa.

Studenti su dobili 39 stipendija na osnovu uspjeha, 45 za deficitarna zanimanja, a 43 po socijalnom statusu.

"Deset studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju grada odreklo se ove podrške u korist stipendije Ministarstva za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske", navodi se u saopštenju.

U budžetu grada Prijedora za ovu godinu za učeničke i studentske stipendije planirano je 580.000 KM, kao i lani.