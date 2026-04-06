Prijedor: Idejno rješenje za bolnicu do polovine maja

Kapitalni projekat rekonstrukcije i dogradnje dodatnog objekta ulazi u prvu fazu a zdravstvena ustanova ovaj projekat dočekuje sa prihodima većim za 32 odsto. Na sastanku su definisani dalji koraci saradnje i imenovanje tima za realizaciju.

Podrška lokalne zajednice biće potvrđena kroz rebalans budžeta kojim su predviđena dodatna sredstva.

"Ono što se na prvu može reći da će obaveze grada sigurno biti imovinsko-pravne prirode, konkretno pristupna saobraćajnica za novi objekat koji će biti dograđen u sklopu zdravstvene ustanove bolnice "Dr. Mladen Stojanović".

Paralelno sa građevinskim planovima fokus je stavljen na medicinsko osoblje i modernizaciju opreme. Cilj je da se do kraja juna izmire sva zaostala dugovanja prema radnicima kako bi u novi i modernizovani prostor ušli bez dugovanja", rekao je Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.

"Sve zaostatke koje smo imali po drugim davanjima sem plata koje su bile dvije godine sada smo sveli na neka tri mjeseca, to ćemo do 30.6. sve da izmirimo, i to je vrlo značajno da oni budu svjesni toga da se domaćinski upravlja ovom zdravstvenom ustanovom i da meni kao nekom ko je ovdje je rođen i odrastao u ovom gradu interes da ova zdravstvena ustanova dočeka bolje dane", rekao je Miroslav Bijelić, v.d. direktora Javne zdravstvene ustanove "Dr. Mladen Stojanović", Prijedor.

Ministarstvo zdravlja trenutno sprovodi javnu nabavku za idejno rješenje koje bi trebalo biti završeno do polovina maja. Tek nakon toga, Vlada Republike Srpske kreće u proceduru pripreme tenderske dokumentacije za sam proces gradnje. Dok se planira novih šest hiljada kvadrata, postojeći krov koji je nedavno saniran, već je prošao prvi test.

"Mi ćemo imenovati jedan zajednički tim Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite u skladu sa zaključkom Vlade koji je usvojen pretprošle sedmice to će podrazumijevati da će taj tim biti odgovoran za pripremu svih radnji po pitanju ovog projekta i on bi trebao da krene sa svojim radom već od ove ili sledeće sedmice", rekao je Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske

Bolnica koja je osnovana 1986. godine konačno će dobiti izgled i opremu prilagođenu potrebama pacijenata. Sve obaveze Grada i Ministarstva biće precizirane posebnim sporazumom, dok će Skupština grada posebnom odlukom definisati tačne rokove koje lokalna zajednica mora ispuniti kako bi došlo do realizacije projekta.