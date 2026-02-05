Jokić iznenadio navijačicu: Počela je da plače - FOTO

Izvor:
Srpski košarkaš Nikola Jokić priredio je jednoj vjernoj navijačici iznenađenje za pamćenje i to za rođendan.
Uspješna mlada preduzetnica i vlasnica poznate pekare "Astorija" u Čikagu, Tanja Jeftenić, otkrila je kako je as Denvera uljepšao rođendan njenoj mami Suzi.
Uz zajedničku fotografiju mame Suzi i proslavljenog srpskog asa, Tanja je je na svom Instgram nalogu opisala kako je izgledao susret sa najboljim igračem svijeta.
"Mislim da svako ko zna moju mamu zna koliko voli Nikolu, pa sam joj prije nego što smo sišli dole rekla da me ne bruka ako ga vidimo", otkrila je Tanja i dodala:
"Bila je toliko srećna što ga vidi, počela je da plače".
