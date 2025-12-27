Napad u Domu zdravlja: "Životi tri medicinske sestre su vrijedili kao jedna tableta"

Ovaj događaj, kako navode iz Sindikata, nije bio izolovan slučaj, već kulminacija višemjesečnih prijetnji, uznemiravanja i neprimjerenog ponašanja jednog pacijenta, koje je ranije više puta prijavljivano policiji.

Prema dostupnim informacijama, tokom incidenta pacijent je razbijao inventar i pokušao fizički nasrnuti na zdravstvene radnice, zbog čega su bile primorane potražiti zaklon u prostorijama kartoteke. Iz Sindikata ističu da su medicinske sestre izbjegle teže posljedice zahvaljujući prisebnosti i brzoj reakciji kolege koji im je pritekao u pomoć, iako to nije bila njegova formalna obaveza. Kao mogući povod napada navodi se odbijanje nezakonitog zahtjeva pacijenta za izdavanje kontrolisanih lijekova.

U nastavku prenosimo otvoreno pismo Vladi Federacije BiH koje je uputio Jasmin Avdović, iz Sindikata zaposlenih u zdravstvu Kantona Sarajevo.

"Danas je minimalno jedna medicinska sestra u Sarajevu umalo izgubila život, minimalno jedno dijete je umalo ostalo bez majke i jedan supružnik bez životne saputnice.

Minimalno jedna žena je danas umalo izgubila život jer je radila svoj posao i u najboljem interesu nasilnika koji joj je ugrozio život jer mu nije dozvolila da nezakonito dođe u posjed medikamentu na koji nema pravo niti indikaciju, a vas dokazivo nije briga.

Danas su životi čak tri medicinske sestre u Sarajevu vrijedili koliko jedna, samo jedna tabla tableta, a vas nije briga jer je to izgleda postalo političko pitanje za koje niko od vas ne može da pokupi zasluge.

Danas, 26.12.2025.godine je Javnoj ustanovi Dom zdravlja Kantona Sarajevo, na Službi porodične/obiteljske medicine u Novom Gradu, došlo do divljačkog napada na tri medicinske sestre, a kojem je prethodilo osmomjesečno zlostavljanje, ponovni pokušaji zloupotreba prava pacijenta od strane tog pacijenta, više puta ponovljenog neovlaštenog snimanja i objavljivanja tih snimaka u kojima se vidi i čuje namjerno vrijeđanje, omalovažavanje, prijetnje i psovanje i vidi zlostavljačko ponašanje, na raznim platformama, nekoliko intervencija policijske uprave Novi Grad, od čega je jedna bila samo dan ranije kada je nasilnik odstranjen iz objekta i danas se opet vratio sa cjelodnevnim zlostavljačkim ponašanjem u obje radne smjene i koje je kulminiralo razbijanjem i gađanjem tri medicinske sestre sa fajberglas pregradom, pokušajem da ih se fizički napadne pri čemu su morale držati vrata od kartoteke kako bi ga spriječile da u istu uđe i ostvari svoje prijetnje da će ih zaklati, ubiti i presuditi im. Tri života i jedna tabla tableta.

Spasio ih radnik obezbjeđenja

Sve to su trpile i na kraju preživjele zahvaljujući svojoj hrabrosti i smirenosti kao i brzoj reakciji jednog od radnika na obezbjeđenju objekta koji nije zaštitar i čiji posao nije da se bori sa nasilnikom, samo zato što su uporno odbijale da mu omoguće da dođe u posjed zabranjenim ili strogokontrolisanim lijekovima i supstancama koje je pokušao nemilice obezbijediti kao višestruko veće količine od one koja mu pripada u skladu sa njegovom dijagnozom.

Da li radnici u zdravstvu jedini nemaju pravo na sigurno radno okruženje? Da li je zdravstvena ustanova jedino mjesto gd‌je nasilnik radi navedenog ili radi toga što mu je rečeno da mora sačekati koju minutu jer pregled pacijenta se ne može kalibrirati na jasno utvrđeno vrijeme, tuči uposlene, prijetiti njima i članovima njihovih porodica, uništavati opremu i sredstva za rad, dovoditi u opasnost naše živote i zdravlje?

Isti ti ljudi, ti nasilnici čekaju bez ijedne riječi u opštinama i to uredno uzmu papirić i čekaju da ih se prozove, u bankama javnim ili privatnim, poštama, redu za CIPS potvrdu ili satima bez da trepnu u redovima za pasoše i drugim ustanovama i institucijama u kojima se obavljaju uslužne i druge d‌jelatnosti, ali samo u zdravstvenoj ustanovi se vrata po navici otvaraju nogom, umjesto dobar dan, razgovor počne psovkom, nerijetko i prijetnjom, pri čemu nasilnika ne zanima ni ko je prije njega došao niti zašto je tu došao jer on ima prava koja izgleda drugi nemaju.

I tako, ne samo u našoj ustanovi već u cijelom sistemu zdravstva u Federaciji BiH i cijeloj BiH, registrovani narkomani, zlostavljači, osobe odlično poznate policiji i drugima po nasilničkom i zlostavljačkom ponašanju u svojoj porodici ili i zajednici, naučili su i očekuju da čim se pojave na vratima, koliko god da je neko hitniji od njih, njima usluga mora biti pružena odmah i sada jer tu radi 80 odsto žena i svi naravno kupuju vama socijani mir.

Kako osoba koja preživljava evo osam mjeseci takav stres i na kraju ovakav nasrtaj na svoje zdravlje i život, sutra da dođe ponovno na radno mjesto, jednim okom stalno očekujući da će se nasilnik opet pojaviti jer nikada nije kažnjen, kako da živi u stalnom strahu ne samo od njegovog dolaska već i u stalnom strahu da radi svega navedenog ne počini profesionalnu grešku radi koje će samo ona biti odgovorna i kriva, a ne ustanova ili neko drugi?

Ovo nije prvi, ali mora biti zadnji put da se ovakvo ponašanje događa jer svaki put kada smo imali ovakav incident, samo puka sreća ili slučajnost su doveli do toga da neko nije smrtno stradao. Znate li koliko košta, oporavak koji nikada nije potpun nakon takvog iskustva? Ne koliko košta finansijski već koliko košta vremena, truda i koliko porodica osobe sa takvim iskustvima trpi i strada dugotrajno, a često i bespovratno? Kvalitet života i kvalitetno provedeno vrijeme sa svojim najmilijima višestruko opada, a radi čega i koga?

Radi vas kojima nije bitno i nije vas briga. Radi vas, gospodo parlamentarci Federacije BiH kojima je Sindikat zdravstva Kantona Sarajevo prije više od dvije godine dostavio inicijativu za izmjenu i dopunu krivičnog zakona koja bi pružila ne optimalan ali do neke mjere zadovoljavajući stepen zaštite prava , zdravlja i života radnika u zdravstvu, koja bi pružila ne samo nama zaštitu već i određeni nivo zaštite kvalitete i sigurnosti zdravstvene usluge koju ti vrijedni radnici u zdravstvu pružaju svaki dan u izuzetno teškim radnim uslovima.

Samo zato što te tri medicinske sestre, iako u strahu za svoj život nisu popustile i dopustile da nasilnik dobije karton i onda ode i do doktorice koju bi isto izlagao identičnom nasilju kako bi ona po njegovoj namjeri u strahu za svoje zdravlje i život njemu na recept propisala lijekove na koje nema pravo, one su danas mogle biti trajno fizički onesposobljene ili čak ubijene dok traumu koju su preživjele će možda nositi cijeli život.

Vama u parlamentarnim klupama je to izgleda nebitno jer osam rečenica predložene izmjene i dopune tamo čeka duže od dvije godine? Zaštiti nas od štetnog uticaja duvanskih proizvoda je ipak bilo važnije od toga da nas zaštitite od toga da nas neko ubije na radnom mjestu u zdravstvenoj ustanovi i u momentu pružanja zdravstvene zaštite građanima.

Shvatate li vi da je svaki taj napad na nas, nama ne napad od strane pojedinca kojem treba institucionalna pomoć iako se često radi o čistom bezobrazluku i nasilničkom ponašanju, već to svi vidimo i doživljavamo kao vaš napad na nas koji smo vas izabrali da nas štitite i držite bezbjednim.

Država = držim bezbjednost.

Za one koji će reći da smo sami krivi jer smo i mi sami bezobrazni. Da, u radu sa ljudima se moraju postaviti neke granice preko kojih se ne smije prelaziti i ukoliko se to desi, svako od vas ima pravo da to prijavi , a ne da reaguje nasiljem jer nasilje je uvijek neopravdano. Mi provodimo opsežne aktivnosti na tome da se i među nama podigne svijest o tome ali potrebno je naglasiti da ako za vaš dolazak u zdravstvenu ustanovu postoje vaša prava ali i obaveze i odgovornosti, isto tako i mi imamo prava ali i obaveze i odgovornosti koje ukoliko ne provodimo i ne primjenjujemo, obavezno prijavite, a ne da se razbija, lomi i tuče osoblje.

Prateći tu logiku je onda očekivati da ako je kasirka u marketu bila nerapoložena ili tužna, nju treba odmah tući teglom od marmelade u glavu kao što nas gađaju staklenim bocama sa rastvorom za infuziju? Bolje je dakle da u tu temu ne ulazimo. Bolje za vas.

Gd‌je je nestala ljudskost u nama ali i vama? Znate li koliko nas svaki dan dolazi na posao, a jučer nam je dijagnosticiran srednje teški ili teški oblik autoimunog oboljenja, neki oblik karcinoma, skleroza multipleks, koliko nas je imalo infarkt ili ''moždani udar'', ili je nešto od navedenog dijagnosticirano našim supružnicima ili d‌jeci? I mi smo ljudska bića kao i vi, sa istim strahovima, potrebama i problemima koje kada dođemo na posao krijemo od vas najbolje što možemo jer niste nam vi za to krivi i pokušavamo biti najboji što možemo u onome što radimo iako nas nema dovoljno i iako imamo manje opreme nego ikada?", napisao je Jasmin Avdović.